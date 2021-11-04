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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتعمل عملية في المخ.. شريف مدكور يطلب من جمهوره الدعاء للإعلامية سارة حسن

صدى البلد

طالب الإعلامي شريف مدكور جمهوره بالدعاء للإعلامية سارة حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب بمنشور: “الرجاء الدعاء و الصلاة للزميلة و الصديقه ساره حسن حتعمل عمليه في المخ الصبحً و ان شاء الله تقوم و تبقي زي الفل”.

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شريف مدكور: الناس بتستغرب إني مسافر في درجة سياحية

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شاهد.. أحدث ظهور لـ شريف مدكور عبر الإنستجرام

رد الإعلامي شريف مدكور في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، علي تعليقات عدد من الناس داخل المطار، الذين استغربوا وقوفه علي سير الشنط وسفره في درجة سياحية داخل الطائرة.

 

وكتب شريف مدكور: “وأنا في المطار وقفت في طابور الجوازات وطابور الجمرك وفضلت مستني الشنطة علي السير كل شوية حد يجي يقولي هو انت بتقف في الطابور زينا؟؟؟ يعني إيه زينا مش فاهم وايه الغريبة اني اقف في الطابور مش فاهم ؟؟؟ والأغرب اني كنت حاجز في الطيارة درجة سياحية برده جت سيدة تقولي ايه ده غريبة يا استاذ شريف انك مش في درجة أولي!!!!! ملحوظة لو حد شافني راكب درجة أولي معناها اني مسافر شغل والشغل اللي دافع”.

 

كشف الإعلامى شريف مدكور، عن سبب عدم زواجه حتى الآن من خلال رسالة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فسيبوك”.

 

وكتب الإعلامي شريف مدكور، اللى مش قد الجواز والخلفة بلاش .. منهم أنا شخصيا مش قد المسئولية دى. 

 

على الجانب الآخر، قال الإعلامي شريف مدكور: كنت في شهر إجازة بسبب وعكة صحية وهي فيروس a في الكبد "الصفرا" ، مؤكدا ان أعراض الإصابة بالصفراء تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا .

 

وأضاف مدكور خلال برنامجه "شارع شريف "المذاع علي قناة " الحياة"، أن اعراض الصفراء عبارة عن سخونية وصداع وتكسير في الجسم، لافتا الي ان علاج هذا المرض يتطلب المكوث في السرير لمدة 21 يوما.

 

 

 

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