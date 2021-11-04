فى عيد ميلاده الـ ٤٦ |محمد حماقى قصة نجاح بدأت من الكورال لـ النجومية

يحتفل اليوم النجم محمد حماقى بعيد ميلاده ٤٦ والذى يعد واحد من أهم وأبرز النجوم على الساحة الغنائية فى الوطن العربى.

بدأ حماقي مشواره الغنائي في عام 1997م حيث قام بالاشتراك في ألبوم غنائي تحت عنوان “لقاء النجوم 3" وقدم أول أغانيه الحلو يحب الحنية".

شارك أيضا في تلك الفترة في "الكورال" وراء الفنان محمد هنيدي في أغنيات فيلميه "صعيدي في الجامعة الأمريكية" 1998 و"همام في أمستردام" 1999، وكذلك في أغنية "آه يا واد يا إسكندراني" للفنان مصطفى قمر.

حماقى

وفي عام 2000م شارك حماقي" في أوبريت “

القدس هترجع لنا" والذي ساهم في معرفة الجمهور به، ثم أصدر ألبومه الغنائي الأول عام 2003 بعنوان “خلينا نعيش" بعد أن قدمو الموزع الموسيقي “طارق مدكور للمنتج الفني “نصيف قزمان صاحب شركة صوت الدلتا

للإنتاج الفني والذي تحمس له كثيرا، وحقق ذلك الألبوم نجاحا.

حماقى

البومات محمد حماقى

في عام 2006 أيضا قدّم أغنية "واحدة واحدة" ضمن فيلم "جعلتني مجرما" وحققت نجاحا كبيرا.

كذلك في نفس العام، أطلق حماقي أغنية منفردة بعنوان "يا أنا يا أنت" تصدرت الألبوم المنوع "دلتا هيتس" والذي ضم أغاني للعديد من المطربين الجدد، وطرحها كفيديو كليب أخرجته كارولين لبكي، وعاد فيها للتعاون مع طارق مدكور.

عقب ذلك توالت نجاحات حماقي، وطرح في عام 2007 ألبوم "بحبك كل يوم أكتر"، وصوّر فيديو كليب حاملا لاسم الألبوم في دبي، وضم الألبوم أغنية واحدة يرافقها عدة توزيعها مختلفة لها.

حماقى

في عام 2008، قدّم أحد أنجح ألبوماته "ناويها"، وضم أغاني منها: "هنا جنبي، هانت، أنا لو أذيته، مش معقول، حبيبي لو زعلان، أكتر من الدنيا" وغيرها.- قدّم حماقي في هذا الألبوم واحدة من أهم أغانيه طوال مشواره وهي "وافتكرت" التي صوّرها كفيديو كليب في رومانيا، وبلغ نجاحها تقديمها بالتركية للفنان مصطفى صندل.

حماقى

في 2010 قدّم حماقي ألبوم "حاجة مش طبيعية" والذي حصد عنه جائزة MTV كأفضل مطرب عربي في هذا العام، وضم الألبوم 11 أغنية وهي: "في حضن عينيك، متعقد ، حاجة مش طبيعية، كان مالي، مش سهل، لسه بتخاف، لو دعيالي، دنيتي اتغيرت، إحساس فظيع، بتداري، قول واتكلم"، وهو آخر ألبوماته مع "صوت الدلتا".

و بدأ التعاون مع شركة "نجوم ريكوردز" منذ عام 2012 بداية من ألبوم "من قلبي بغني"، ومن أغانيه في هذا الألبوم: "حاجة مستخبية، اعرفه، نفسي أبقى جنبه، وادي حالي معاك، ندمان، جرى إيه" وغيرها، وتم تحويل 6 أغنيات من الألبوم إلى إصدارات أخرى بلغات مختلفة.

حماقى

وفي 2015 قدّم ألبوم "عمره ما يغيب"، ومن أغانيه في هذا الألبوم: "ياللي زعلان، مايني، كانت هناك، كان وكان، بعدنا ليه، أنا سرها" وغيرها، وصوّر منه أغنية "ما بلاش" التي حققت نجاحا كبيرا.

في عام 2019 قدّم ألبوم "كل يوم من ده" والذي حقق ما يزيد عن نصف مليار مشاهدة في نحو عام من طرحه، وتضمن الألبوم 20 أغنية، ومنها: "ليلى، عيونه سهرانة، يا غربة، البداية، يا ستار، راسمك في خيالي" وغيرها.

حماقى

وفى شهر اكتوبر الماضى البوم “يا فاتنى” والذى حقق نجاحا كبيرا فور طرحه عبر المنصات الموسيقى ومازال يحقق نسب استماعات عالية ويتصدر التريند فى أنحاء الوطن العربى .

ويضم الألبوم ١٧ أغنية من أبرازهم “يا فاتنى،لو هتسيب، مقدرتش أنسى، عرض مستمر، تك ،زيها مين”.

حماقى

جوائز محمد حماقى

من أهم الجوائز التي حصل عليها حماقي

جائزة أفضل فنان من الفنون المصرية والعربية عام 2003.

حصل على جائزة الإسطوانة البلاتينية عن ألبوم خلص الكلام في عام 2007.

حصل على جائزة ميوركس دور كنجم شباب العرب في عام 2008.



حماقى

حصل على جائزة أفضل مطرب عربي من مجلة الدير جيست في عام 2008.

حصل على جائزة أفضل مطرب من مهرجان القنوات الفضائية في عام 2015.

حصل على جائزة أفضل اختيار أطفال نكلوديون في أبو ظبي في عام 2019.