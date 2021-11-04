نزيف خسائر .. هبوط أسعار النفط وتراجع إمدادته لهذا السبب

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل هبوط أسعار النفط الخام ومواصلة خسائرها اليوم الخميس.

وقد هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي دون 80 دولارا للبرميل، بعدما اتفقت إيران والقوى العالمية على استئناف المحادثات النووية هذا الشهر فيما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني وزيادة الإمدادات العالمية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لليوم الثالث إلى 79.98 دولار للبرميل بحلول الساعة ، منخفضا 88 سنتا أو 1.1 بالمئة.

كما واصلت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها للجلسة الثانية حيث انخفضت العقود تسليم يناير66 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 81.33 دولار للبرميل.

