إغلاق كوبري الجيزة المعدني جزئيا لمدة 3 أيام بسبب أعمال التطوير

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق كوبري الجيزة المعدني جزئيًا بالمنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية فقط لمدة 3 أيام، بسبب تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بالكوبري.



وأضافت إدارة مرور الجيزة أن ذلك في إطار استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبري الجيزة المعدني استعدادًا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.



وأشارت إدارة مرور الجيزة، إلى أن تنفيذ الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني تحديدًا للمنزل المؤدى لشارع مراد بواقع مغلـق (۱) حـارة مرورية فقط وذلك لمدة (3) أيـام فقط ابتداء مـن الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق ٥ /١٢/ ٢٠٢١ حتى الساعة ٥ صباحا يوم الأحد الموافق ٧ /١١/٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار "٢٤" ساعة علمًا بأنـه ستتم أعمـال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمـال دون تعطيل الحركة المرورية.



وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وقامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.