أسعار ومواصفات هافال جوليان موديل 2022.. صور

أصبحت السيارات الصينية ذات حضور داخل السوق المصري، لما توفره من إصدارات متنوعة ترضي معظم الأذواق، خاصةً فى فئة الكروس اوفر التي يفضلها البعض بسبب ارتفاعها عن الأرض واتساع مقصورتها، ومن بينها هافال جوليان موديل 2021.

زودت سيارة هافال جوليان موديل 2022 بفرامل يد كهربائية، مانع انقلاب السيارة RMI، وأماكن تثبيت مقاعد الأطفال IsoFix، نظام التعليق الإلكتروني AVH، وبها نظام كشف النقاط العمياء، نظام تحذير من التصادم الأمامي، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، ومستشعرات حركة واصطفاف، ونظام المساعدة على القيادة في الطرق المزدحمة.

زودت سيارة هافال جوليان موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي متصل بشاحن توربيني، يستطيع أن يولد قوة قدرها 150 حصان، و 220 نيوتن.متر من عزم الدوران عند 2000 دورة في الدقيقة، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء طراز DCT مكون من 7 سرعات.

تحتوي هافال جوليان موديل 2022 من الخارج على مصابيح أمامية حادة، مع شبكات متعددة المقاطع و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مرايات جانبية مدعومة بشرائح ضوئية، بالاضافة إلى عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية.

جهزت سيارة هافال جوليان موديل 2022 بباقة متنوعة من المواصفات قياسية، مثل منظومة الوسائد الهوائية، و مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، و نظام الثبات الالكتروني ESP، مع نظام خوض المرتفعات والمنحدرات HHC و HDC، بالإضافة إلى خاصية التحكم في الجر TCS، و برنامج متابعة ضغط الاطارات، و خاصي دعم الفرامل BA.

أسعار هافال جوليان موديل 2022 :

الفئة الأولى STANDARD بسعر 319 ألف جنيه.

الفئة الثانية DELUXE بسعر 344 ألف جنيه.

الفئة الثالثة DELUXE SR بسعر 369 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGH DELUXE بسعر389 ألف جنيه.