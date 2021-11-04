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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: حظر التدخين نهائيا داخل مكتبات المدارس والإدارات والمديريات

حظر التدخين في المدارس
حظر التدخين في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية والمدارس، بضرورة التعميم على الموجهين والأخصائيين الاجتماعيين بضرورة حظر التدخين نهائيا داخل مكتبات المدارس والإدارات والمديريات.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على الموجهين والأخصائيين على أهمية عنصر التوعية والتنبيه من مخاطر وأضرار التدخين من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة (مجلات حائط، إذاعة مدرسية.. إلخ)، وتشجيع الأخصائيين على تناول ظاهرة التدخين من خلال الندوات والمحاضرات التي تقام داخل المكتبة.

على جانب آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للإدارات التعليمية والمدارس بتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لحماية الطلاب من بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه عند توعية الطلاب بالمشكلات الحياتية أيا كان نوعها من خلال الإذاعة المدرسية أو الأنشطة المدرسية، يجب مراعاة عدم ترويج شائعات حول أي ظاهرة إلا بعد التأكد منها بشكل رسمي وعدم الانسياق وراء ما تروجه المواقع غير المسئولة من أجل ترويع الأطفال وأولياء الأمور.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات وأنها عبارة عن قصة غير محقق فيها وتنتشر في المجتمع ويزعم فيها حدوث واقعة معينة، وأهمها شائعات الخوف وهي أخطر أنواع الشائعات لأنها تهدد الروح المعنوية للأفراد وتجعلهم غير قادرين على التصوف السليم لأن الخوف من شأنه أن يقلل النتاج الفكري.  

على جانب آخر، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على تكليف المعلمين في المدارس بـ توعية الطلاب، خاصة تلاميذ المرحلة الابتدائية ضد ظاهرة الاختطاف. 

تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية

كما شددت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها على تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية، وتخصيص مادة توعوية أثناء طابور الصباح وطرح الموضوع على مجالس الآباء والأمناء والمعلمين لإيجاد طرق مختلفة لتوعية التلاميذ بذلك.

وأكدت وزارة التربية والتعليم تكليف مديري المدارس بجميع مراحلها بتفعيل دور لجنة الحماية بالمدرسة، من خلال توعية وتدريب الطلاب على الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة وقوع أي كوارث محتملة (زلازل - حرائق - أمطار شديدة)، وكيفية الخروج الآمن أثناء الأزمة.

خطاب رسمي من التعليم

وكلفت وزارة التربية والتعليم المدارس بوضع لوحات إرشادية في أماكن الخروج في حالة الطوارئ، وتوزيع خروج الطلاب على أماكن الخروج طبقا لمراحلهم العمرية للحفاظ عليهم من التزاحم وتحديد نقاط التجمع الآمنة.

التربية والتعليم والمدارس مكتبات المدارس حظر التدخين التعليم

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