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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

8 عمليات جراحية و5 شهور غياب.. ما موعد ظهور إيمان الحصري على الشاشة ؟

ايمان الحصري
ايمان الحصري

أخبار مبشرة زفتها الصفحة الرسمية للاعلامية إيمان الحصري، التي أعلنت عودتها إلى القاهرة بعد إجراء جراحة ناجحة في ألمانيا.

ودخلت إيمان الحصري في وعكة صحية بسبب خطا طبي، غابت على أثرها ما يقرب من 5 شهور بينما اجرت 8 عمليات جراحية ما بين مصر وألمانيا.

الظهور الأخير 

الصفحة الرسمية للاعلامية إيمان الحصري كتبت في منشور إعلان عودتها إلى مصر وتماثلها للشفاء: " الحمد لله على تجدد العافية، وبقاء النعمة. الحمدلله دائما و ابدا".

وكان آخر منشور على الصفحة بتاريخ 10 أكتوبر طلبًا للدعاء من متابعي إيمان الحصري: "بفضل دعوات الطيبين و ملائكة الرحمة الذين جعل الله علي أيديهم الشفاء" حيث كانت حينها في طور التماثل للشفاء.

وسبق ذلك منشورًا قبيل العملية الاخيرة في المانيا قالت فيه: "تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية  دقيقة في ألمانيا .. نسأل الله  باسمه الأعظم  الذى إذا دعى به أجاب  وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطي أن يشفيها  ويتم عليها نعمة الصحة والعافية".

ما قصة مرض إيمان الحصري 

كانت الإعلامية إيمان الحصري شغلت الوسط الإعلامي كافة بغيابها المفاجئ، حيث ترددت أخبار عن اجرائها عملية جراحية، وهو الامر الذي لم يكن مقلق بنسبة كبيرة في أوله.

لكن الاخبار المتواترة من عائلة وأسرة الاعلامية والمقربين منها، لم تكن مطمئنة بعد الحديث عن تدهور حالتها الصحية إثر فشل الجراحة الدقيقة التي أجرتها.

وفي ذلك الوقت نشرت الصفحة الرسمية للإعلامية في بداية أزمتها الصحية منشورا قالت فيه " نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل الي الإعلامية القديرة إيمان الحصري، أجرت الزميلة إيمان الحصري عملية جراحيه منذ اسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحيه أخري في محاولة طبية مضنية تلافي الاضرار الناتجه عن العمليه الأولي كان آخرها عملية بالأمس علي أمل استقرار الحاله او لا قدر الله اجراء عمليه أخري". 

ماذا قالت إيمان الحصري عن أزمتها ؟

المرة الوحيدة التي تحدثت فيها غيمان الحصري كان من خلال حسابها الرسمي في اغسطس الماضي، حيث طمأنت المتابعين على حالتها ووجهت لهم الشكر.

وكتبت إيمان الحصري: “ أول مرة أكون قادرة اكتب على فيس  بوك من شهور .. والله مش  عارفة اقولكم ايه علي كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة  من القلب.. الدعاء الصادق.. اللي لولاه  مكنتش هبقي موجودة دلوقتي.. ناس كتير اوي  نفسي أكلمها و أقولها شكرًا”. 

متى تعود إيمان الحصري للشاشة 

ووفقا لأحد العاملين في برنامج الإعلامية إيمان الحصري على قناة دي إم سي، لم يتحدد بعد عودة الغعلامية غلى الشاشة حيث تخضع لفترة استشفاء ونقاهة وتحاول استعادة عافيتها لمناسبة الظهور على الشاشة.

وقال إن الأمر قد يستغرق فترة زمنية ليست طويلة، لكنها تشتاق جدًا للعودة إلى منبرها وممارسة عملها بعد انقطاع 6 أشهر تقريبًا.

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