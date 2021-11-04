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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من مستشار البرهان بشأن تشكيل حكومة السودان

العميد الطاهر أبو
العميد الطاهر أبو هاجة

أكد العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن تشكيل حكومة السودان بات وشيكا.

ووفقا لتلفزيون السودان، قال المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، “ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية” ولم يتم توضيح المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أكد  القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديمقراطي في السودان.

وحسب "الشرق"، قال البرهان:" حريصون على استكمال هياكل الفترة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة في السودان".

وأشار البرهان إلى أن تشيل الحكومة السودانية الجديدة بات وشيكاً، وذلك بالتزامن مع وجود مفاوضات مع رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك.

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وأضاف البرهان: "نحن بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية تكنوقراط".

وفي وقت سابق، أكد البرهان أن رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك هو المرشح الأول لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.

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