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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صدع في علاقات باريس وكانبيرا..ماكرون يتهم نظيره الأسترالي بعدم النزاهة بسبب "أوكوس"

ماكرون
ماكرون

تسببت الصفقة الثلاثية بين استراليا وبريطانيا والولايات المتحدة والمعروفة باسم “اوكوس - AUKUS” التي قوضت صفقة غواصة فرنسية مع كانبيرا في حدوث صدع في علاقات فرنسا مع الدول الثلاث. 

ومع ذلك  على الرغم من اعتذارات الرئيس الأمريكي جو بايدن ، يبدو أن العلاقات لا تسير إلى أي مكان فقد اصابها الجمود 

وفي يونيو، أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة نصية إلى نظيره الأسترالي، سكوت موريسون، مفادها أنه "لا يحب الخسارة" وعندما ألمحت كانبيرا لأول مرة أنها تبحث عن بدائل للغواصات الفرنسية، حسبما أفادت صحيفة  استراليان فايننشال ريفيو" قبل أيام من إعلان اتفاق AUKUS، أرسل ماكرون رسالة إلى موريسون مرة أخرى، متسائلاً: "هل أتوقع أخبارًا جيدة أو سيئة لطموحاتنا المشتركة في الغواصات؟"

وقبل يوم من الإعلان عن الصفقة الثلاثية، حاول موريسون الاتصال بماكرون، لكن الأخير لم يستجب لماكرون - على ما يبدو لأنه "يعرف ما يدور حوله'' ، كما يشير التقرير، نقلاً عن مسؤولين في الحكومة الفيدرالية.

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وتشير التفاصيل الجديدة المحيطة باتفاق التحالف الثلاثي AUKUS إلى أن ماكرون لم يكن صادقًا عندما ادعى أنه فوجئ بصفقة الغواصة الملغاة مع أستراليا. 

ومع ذلك، اتهم الرئيس الفرنسي، نظيره الاسترالي بعدم النزاهة في وقت سابق من الأسبوع ، عندما سُئل عما إذا كان رئيس الوزراء الأسترالي كذب عليه بشأن الصفقة.

وأجاب ماكرون: “لا أعتقد، أنا أعلم، أكن الكثير من الاحترام لبلدك، والكثير من الاحترام والصداقة لشعبك” 

واضاف “أقول فقط عندما نحترم، يجب أن تكون صادقًا، وعليك أن تتصرف وفقًا لهذه القيمة ومتسقًا معها” 

ووصف موريسون كلمات ماكرون بأنها "إهانات"، نافياً بشدة أنه كذب على نظيره الفرنسي.

واستدعى رئيس الوزراء الأسترالي عشاء في يونيو وتناولنا العشاء معًا، قائلا “لقد شرحت بوضوح شديد أن خيار الغواصة التقليدي لن يلبي مصالح أستراليا”، 

ووصفت باريس إعلان التحالف الثلاثي مرارًا وتكرارًا بأنه "طعنة في الظهر" حدثت فجأة. 

وفي محاولة لتعويض تداعيات العلاقات، اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن لماكرون عندما التقى الاثنان على هامش قمة مجموعة العشرين في روما

وقال بايدن: "أعتقد أن ما حدث كان - باستخدام عبارة إنجليزية ، ما فعلناه كان" خارقا “، وكان لدي انطباع بحدوث أشياء معينة لم تحدث”.

ووفقًا لبايدن ، فقد اعتقد “أن باريس كانت تدرك أن صفقة الغواصات مع أستراليا لم تعد مجدية عندما تم تقديم اتفاقية اوكوس”.

ويبدو أن اعتذارات واشنطن قد لقيت ترحيبا من قبل ماكرون، الذي قال إنه ونظيره الأمريكي “أوضحنا معا ما يتعين علينا توضيحه”، مضيفا أن “المهم هو التأكد من أن مثل هذا الموقف لن يكون ممكنا بالنسبة لنا في المستقبل".
 

صفقة اوكوس 

ونصت اتفاقية الدفاع الثلاثية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، جزئيًا، على أن تتلقى كانبيرا غواصات تعمل بالطاقة النووية في إطار اوكوس. 

وأدى ذلك إلى التخلي عن صفقة سابقة بملايين الدولارات بين فرنسا وأستراليا بشأن تسليم غواصات تعمل بالديزل.
 

وأثار إلغاء الصفقة الغضب في فرنسا، حيث استدعت باريس سفيريها من أستراليا والولايات المتحدة. ومع ذلك ، في أوائل أكتوبر، وعاد السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة فيليب إتيان إلى واشنطن.

واشنطن فرنسا رئيس الوزراء بريطانيا الولايات المتحدة المملكة المتحدة الرئيس الأمريكي إيمانويل ماكرون جو بايدن الرئيس الفرنسي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة الفيدرالية سكوت موريسون موريسون صفقة الغواصات نزاع الصيد

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