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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هوت شورت رولا سعد يخطف قلوب متابعيها .. شاهد

رولا سعد
رولا سعد

حرصت الفنانة اللبنانية رولا سعد علي مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وظهرت النجمة رولا سعد، باطلالة مثيرة مرتدية شورت ليجن باللون، مع توب قصير مكشوف البطن وعلقت على الصور كاتبة: "استمتع‬⁩ ⁦‪بحياتك‬⁩ ✨ . .فالحياة جميلة، انظر دائما للجانب الأجمل في كل ما حولك، ‏وإحـرص على أن تتقــدم كل يــوم ‏خطوة على الأقل باتجاه هدفك العظيم...👌🏻🌺🌷"


يذكر أن آخر اعمال الفنانة رولا سعد، أغنية «لاغيني تلاقيني» قد حققت 2.2 مليون مشاهدة فور طرحها على يوتيوب. 


أغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري.


الأغنية مصرية إيقاعية، تحمل في أنغامها سحر الموسيقى الشرقية بخلطة فنية مختلفة وجديدة ، وتولى زياد خوري إخراج الفيديو كليب، وأظهر رولا بالعديد من اللوحات الفنية المميزة ، حيث اختارت رولا ان تطل في العمل بمجموعة كبيرة من الأزياء غير التقليدية، مستخدمة أحدث صيحات الموضة والإكسسوارات المميزة .

شورت ليجن الفنانة اللبنانية رولا سعد إطلالة مثيرة صورة جديدة أغنية مصرية مكشوف البطن

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