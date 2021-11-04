فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة



يترقب عشاق الكرة المصرية انطلاق مباراة القمة بين الزمالك و الأهلى ، والتى تأتى فى إطار الجولة الثالثة من مباريات الدورى المصرى ، ووضع قانون الرياضة عقوبات لـ التحريض على الشغب بين الجماهير فى الملاعب ، والتى تصل فيها العقوبة إلى الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.

هذا ومن المقرر حضور 1000 مشجع لكل فريق في جميع مباريات الدورى المصرى ، في أولى خطوات عودة الجماهير للمدرجات فى الدورى المصرى ، كما تم تحديد سعر موحد لتذكرة مباريات الدوري المصرى ، على أن يكون السعر موحد هو 100 للتذكرة فى الدورى المصرى.



عقوبة التحريض على الشغب بين الجماهير

ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".

ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 علي أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

وطبقا لـ قانون الرياضة تكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألاف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

وللتعرف على مزيد حول عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك .. تابع الفيديو جراف التالي: