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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

"دور الأزهر في مواجهة التحديات المعاصرة" مؤتمر لدراسات الإسكندرية.. السبت

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تفتتح كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية مؤتمرها الدولي الرابع، السبت القادم الموافق 6 من نوفمبر الجاري، والذي يقام تحت عنوان: «الأزهر والتحديات المعاصرة في ضوء أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته» صرحت بذلك الدكتورة إيمان الشماع، عميدة الكلية، رئيس المؤتمر.

مواجهة التحديات المعاصرة

وأشارت إلى أن المؤتمر الرابع يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات. 

وأوضحت الشماع أن المؤتمر ينعقد انطلاقًا من الحرص على تنشيط البحث العلمي في القضايا ذات الصلة بالأزهر الشريف، ودوره المحوري على المستويين المحلي والعالمي على حد سواء، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يعد ثمرة لحلقات فضيلة الإمام الأكبر التليفزيونية، المذاعة في رمضان الماضي 1442هـ، والتي تحدث فيها فضيلته عن أبرز القضايا التي يهتم الأزهر الشريف بدراستها، وبيان وجه الحق فيها، كخطوة رائدة على طريق تجديد الخطاب الديني.

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 وفي سياق متصل أكدت الدكتورة مؤمنة حمزة عون، أمين المؤتمر، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذا المؤتمر يهدف إلى التأكيد على الدور الوطني والتنويري للأزهر الشريف، وإبراز جهود مؤسسة الأزهر وعلمائه الأجلاء، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر، الذي يقود مسيرة التجديد والتطوير بحكمة بالغة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مؤكدة أننا نتطلع إلى خروج المؤتمر بجملة من التوصيات المهمة، والتي قد تسهم في دعم صانعي القرار داخل المؤسسة الأزهرية. 

وقال الدكتور محمد حسن قنديل، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقرر المؤتمر: إن محاور المؤتمر تتناول عديدًا من الموضوعات المهمة، خاصة ما يتعلق بالتحديات التي واجهها الأزهر قديمًا وحديثًا، مع التركيز على أبرز القضايا الكبرى في فكر الإمام الطيب، وجهود الأزهر في مواجهة التحديات، كما تناولت دور اللغة العربية في مواجهة التحديات المعاصرة، ولم تُغفل محاور المؤتمر إبراز الرؤية القانونية والحضارية في أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته.

الأزهر جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية مواجهة التحديات المعاصرة تجديد الخطاب الديني الامام الطيب

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