رئيس البنك الزراعي: نستهدف خلق منتجات تتماشى مع إمكانيات الريف المصري.. فيديو

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن هناك اهتماما كبيرا من طارق عامر محافظ البنك المركزي بضرورة الاهتمام بالريف المصري والمرأة الريفية وخلق منتجات تتماشى مع إمكانيات الريف.

وأضاف علاء فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، خصصنا 10 مليارات جنيه كدعم جديد لتمويل المشروع القومي لتربية عجول البتلو بفائدة مدعمة 5 % سنوياً، مشيرا إلى البنك بصدد الموافقة على ضخ 300 مليون جنيه لعملاء جدد، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتابع رئيس البنك الزراعي المصري، الإنتاج النباتي بلغ 286 مليار جنيه، بينما الإنتاج السمكي بلغ 61 مليار جنيه، والحيواني 187 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الزراعة تمثل 30 %.، مشيرا إلى أن مصرفه يشهد حركة تطوير كبيرة وشاملة في جميع المجالات والقطاعات المختلفة.