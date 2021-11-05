دراسة.. مكملات الزنك تساعد في تقليل أعراض التهابات الجهاز التنفسي

تساعد مكملات الزنك في درء أعراض التهابات الجهاز التنفسي مثل السعال والاحتقان والتهاب الحلق وتقليل مدة المرض ، وفقًا لمراجعة الدراسات.

ومع ذلك ، فإن الدراسة المنشورة في مجلة BMJ Open تحذر من أن جودة الأدلة التي تستند إليها هذه النتائج متغيرة ، وليس من الواضح ما هي الصيغة أو الجرعة المثلى لهذه المغذيات.

تشمل التهابات الجهاز التنفسي نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي و COVID-19 .

لاحظ الباحثون ، بمن فيهم باحثون من جامعة ويسترن سيدني في أستراليا ، أن للزنك دورًا رئيسيًا في المناعة ، والالتهابات ، وإصابة الأنسجة ، وضغط الدم ، وفي استجابة الأنسجة لنقص الأكسجين.



وقالوا إنه أثار اهتمامًا كبيرًا خلال الوباء الحالي للوقاية والعلاج المحتمل لعدوى COVID-19.



"الفوائد الهامشية وخصوصية الإجهاد ومقاومة الأدوية والمخاطر المحتملة للأدوية الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة تجعل الزنك بديلاً" طبيعيًا "قابلًا للتطبيق للإدارة الذاتية للعدوى غير المحددة (التهابات الجهاز التنفسي) ،" لاحظت الدراسة.

وأضافوا: "يوفر (الزنك) أيضًا للأطباء خيارًا إداريًا للمرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى أوقات تعافي أسرع وقد يسعون للحصول على وصفة طبية غير ضرورية للمضادات الحيوية".

تضمنت المراجعة 28 تجربة إكلينيكية شملت 5446 بالغًا ، نُشرت في 17 قاعدة بيانات بحثية باللغتين الإنجليزية والصينية حتى أغسطس 2020.

ولم تتناول أي من التجارب على وجه التحديد استخدام الزنك للوقاية من COVID-19 أو علاجه.

كانت تركيبات الزنك الأكثر شيوعًا هي المستحلبات تليها بخاخات الأنف والمواد الهلامية التي تحتوي إما على أسيتات الزنك أو أملاح الغلوكونات.

تختلف الجرعات بشكل كبير ، اعتمادًا على التركيبة وما إذا كان الزنك يستخدم للوقاية أو العلاج.

أظهر التحليل المجمع لنتائج 25 تجربة أنه بالمقارنة مع الدواء الوهمي ، فإن مستحلبات الزنك أو رذاذ الأنف منعت خمس عدوى في الجهاز التنفسي لدى 100 شخص شهريًا.

في ثلاث دراسات ، كانت هذه التأثيرات أقوى في الحد من مخاطر الإصابة بأعراض أكثر حدة ، مثل الحمى والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا.

في المتوسط ​​، اختفت الأعراض قبل يومين باستخدام إما رذاذ الزنك أو تركيبة سائلة تؤخذ تحت اللسان مقارنة باستخدام دواء وهمي.

خلال الأسبوع الأول من المرض ، كان المشاركون الذين استخدموا الزنك تحت اللسان أو بخاخ الأنف أكثر عرضة للشفاء من أولئك الذين استخدموا الدواء الوهمي.

وقال الباحثون إن ما يصل إلى 19 بالغًا من بين كل 100 من المرجح أن تستمر الأعراض في الظهور بعد أسبوع إذا لم يستخدموا مكملات الزنك.

على الرغم من أن الزنك لم يكن مرتبطًا بتخفيف متوسط ​​شدة الأعراض اليومية ، إلا أنه تم ربطه بتخفيض كبير سريريًا في شدة الأعراض في اليوم الثالث ، على حد قولهم.

كانت الآثار الجانبية ، بما في ذلك الغثيان وتهيج الفم أو الأنف ، أكثر احتمالا بنسبة 40 في المائة بين أولئك الذين يستخدمون الزنك ، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة في التجارب الـ 25 التي راقبتهم.



ومع ذلك ، بالمقارنة مع الدواء الوهمي ، لم يقلل الزنك تحت اللسان من خطر الإصابة بعدوى أو أعراض نزلات البرد بعد التلقيح بفيروس الأنف البشري ، وفقًا للباحثين.

وقالوا إنه لا توجد أيضًا فروق في مدة المرض بين أولئك الذين استخدموا مكملات الزنك والذين لم يستخدموا.

حذر الباحثون من أن الفعالية المقارنة لتركيبات وجرعات الزنك المختلفة لم تكن واضحة أيضًا.

كما لاحظوا أن جودة وحجم وتصميم الدراسات المشمولة تباينت بشكل كبير.

كما ضم الفريق باحثين من الجامعة الوطنية للطب الطبيعي بالولايات المتحدة وجامعة ساوثرن كروس وجامعة سيدني