ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

72 ساعة مؤسفة عاشها المصريين، لوقوع حادث مؤلم تلو الآخر.. فلم تكد تنتهي المشاعر المحزنة أثر وقوع جريمة الاسماعيلية التي قام فيها الشاب "دبور" بذبح اربعيني، حتى فوجئ الجميع بجريمة أشبه بالأفلام الاجنبية عندما احتجز مسجل خطر "خُط الفيوم" زوجته وأسرتها، وانتهت بتحرير فرقة انقاذ الرهائن للمحتجزين وقتل المتهم لزوجته وحماته، لتستمر الجرائم البشعة حيث انهى شاب حياة والديه بحي الحضرة الجديدة في الاسكندرية.

وأصابت حالة من الحزن والدهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول تلك الجرائم، وانتشر تساؤل واحد في كافة الصفحات، حول سبب تزايد الجريمة وتطورها لأساليب بشعة وأجتمع أغلب الرواد على سؤال «هو ايه اللي بيحصل؟».

جريمة ذبح جديدة في الإسكندرية

شهدت منطقة الحضرة بالإسكندرية، حادثا مأساويا، ينضم إلى جرائم هذا الأسبوع، حيث قام شاب بذبح والديه وفر هارباً، وانتشرت قوات الأمن فى محيط الحادث.

وقال شاهد عيان، إن الواقعة كانت مساء اليوم الخميس، فيما قررت ابنتهما بأنها تلقت اتصالا من زوجة أخيها، تفيد بوجود خلاف مع والديه، وأنه ذهب إليهما وهو في حالة عصبية ومزاجية حادة، وعلى إثر ذلك أرسلت ابنها للإطمئنان علي والديها بعد عدة محاولات للاتصال بهما، ولم تتلق اي إجابة، وفوجئت بأن ابنها يخبرها بقتلهما داخل الشقة.

تحرك أمني سريع

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بوجود جثتين لمسن وزوجته داخل شقتها، مذبوحين دون وجود أي آثار لفتح الشقة عنوة، واتهام نجلهما 40 عاما بأنه وراء الجريمة.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم باب شرقي، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على رجل وزوجته مذبوحين داخل شقتهما، وتم سؤال ابنتهما التي أقرت بوجود خلافات بين شقيقها ووالديه، وحول دافع المتهم لقتل والديه بينت التحريات الاولية طبقا لاقوال شهود العيان، ان المجني عليهما رفضا الاستجابة لطلب نجلهما باعطائه مبلغ مالي لشراء المواد المخدرة "تامول".

تم تشكيل فريق بحث لإلقاء القبض على المتهم، ورفع البصمات بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، ونقل الجثتين الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

النائب العام يحيل قاتل الإسماعيلية لمحكمة الجنايات

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الخميس، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء - دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

النيابة العامة أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن، وعشرة شهود آخرين، وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

تحرير أسرة احتجزها بلطجى بالفيوم

وشهدت محافظة الفيوم، حادثا مأسويا، حيث قيام بلطجى يدعى «أيمن عبد المعبود. 44 عاما» باحتجاز زوجته وحماته وشقيقات زوجته وبناتهن بمنزله، وسط الزراعات بالطريق الدائرى بالقرب من منشأة عبد الله وأطلق أعيرة نارية.

وعلى الفور انتقلت قوات مكثفة من مديرية أمن الفيوم، وطوقت المكان وفرضت كردون أمنى وأغلقت الطريق المؤدى لمنزل المتهم، وتم التفاوض مع المتهم لوقت طويل وصل إلى 15 ساعة فى محاولة اقناعه بتسليم نفسه، وتسليم الرهائن دون المساس بهن، ولكن استمر المتهم فى موقفه فى احتجاز الرهائن، مما استدعى تنفيذ قوات الشرطة لخطة الاقتحام.

وفى ساعة مبكرة من صباح اليوم، قامت قوات إنقاذ الرهائن بجهاز الأمن الوطنى باقتحام المنزل والتعامل مع المتهم بشكل احترافى وبأعلى الإمكانيات من التدريب للحفاظ على حياة الرهائن وحاول المتهم مقاومة القوات وأطلق النيران، فتم تبادل إطلاق النيران معه، وأصيب فى كتفه وقدمه وتم تحرير الرهائن وعددهم 4 سيدات، وتبين أن المتهم قتل حماته وألقى بجثتها بفناء المنزل.

تم نقل المتهم المصاب لمستشفى السجن بمستشفى الفيوم العام، ونقلت جثة حماته لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم نقل الرهائن الذى تم تحريريهن إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، وتم توقيع الكشف الطبى عليهن بعدما تبين أن المتهم تعدى عليهن بالضرب وقام بممارسة أشكال مختلفة من التعذيب، وتم احتجاز إحداهن بعدما تبين إصابتها بكدمات بالوجه والجسم.