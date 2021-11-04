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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صدى البلد في منزل المتهم بقتل والديه.. الجيران: الأب والأم ناس طيبين

مكان الحادث
مكان الحادث

علم صدى البلد من جيران الشاب الذى أقدم على قتل والديه داخل شقتهما بمنطقة الحضرة وسط الاسكندريه، وفر هاربا أن الشاب مرتكب الجريمة ليس مجرما كما تردد، ووالديه ناس طيبين وفى حالهم - على حد قولهم. 


وتلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بوجود جثتين لمسن وزوجته داخل شقتهم مذبوحين دون وجود أي آثار لفتح الشقة عنوه، واتهام نجلهم ٤٠ عام بانه وراء الجريمه. 


علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم باب شرقي، الي مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تببن العثور علي رجل وزوجته مذبوحين داخل شقتهم، وبسؤال ابنتهما قررت بأنها تلقت اتصال من زوجه أخيها تفيد بوجود خلاف مع والديها وأنه ذهب إليهم وهو في حالة عصبية ومزاجية حاده، وقامت علي إثر ذلك بإرسال ابنها للاطمئنان علي والديها بعد عده محاولات للاتصال بهم وباخيها ولم تتلقى اي إجابة، وفوجئت بأن ابنها يخبرها بقتل امها وابيها داخل الشقة. 


تم تشكيل فريق بحث لإلقاء القبض علي المتهم ورفع البصمات بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، وتم نقل الجثث الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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IMG-20211104-WA0014
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الاسكندرية منطقة الحضرة قسم شرطة مدير امن الاسكندرية المتهم

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