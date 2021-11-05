تامر أمين: الأهلي و الزمالك يجيدان فى المباريات المفتوحة

قال الإعلامي تامر أمين، إن مباراة الأهلي و الزمالك خارج التوقعات، موضحًا أن أداء لاعبي الفريقين طوال الـ 90 دقيقة و التوفيق هما الأساس فى الفوز.



وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن هناك فريق يكون مسيطر على المباراة، ويضيع هدف، ويرد الفريق الأخر بـ هدف ففى هذه الحالة يكون هناك توفيق.

ولفت تامر أمين إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، قدم مباراة قوية أمام الأسماعيلي، فى بداية الدوري، وأن مدرب الأهلي يكون لديه خطه لكل مباراة.



وأشار إلى أن الأهلي و الزمالك يقدمان مباريات قوية فى المباريات المفتوحة، ولكن فى المباريات المغلقة يكون هناك مشكلات.

