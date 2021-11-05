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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب يثبت أسعار الخبز والغاز حتى 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة الجديدة في المغرب الحفاظ على أسعار الخبز والغاز المنزلي دون تغيير حتى العام القادم.

وقال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن الحكومة لن تغير أسعار الخبز والغاز المنزلي حتى عام 2022 برغم ارتفاع التكاليف الدولية، في تصريحات يبدو أنها تلغي خطط الإدارة السابقة.

وذكر لقجع، في بيان صحفي موجز، أن التقلبات الحالية في أسعار الغذاء والطاقة مؤقتة ومحدودة الوقت، وأن الحكومة ستحاول الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

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وأوضح لقجع أن الحكومة تدرس التعويض المالي لمشغلي صناعة الدقيق للإبقاء على أسعار الخبز دون تغيير.

وأعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في نفس الفعالية، أن الحكومة تعتزم زيادة الإنفاق على الدعم لعام 2022 بأكثر من 40 %.

وذكر المتحدث باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن سعر الكهرباء لن يرتفع بعد قرار الجزائر بقطع إمدادات الغاز عن المملكة.

ومن المتوقع أن تصل مساحات الحبوب المزروعة إلى 4.5 مليون هكتار هذا العام.

الكهرباء المالية المغرب الجزائر ميزانية اقتصاد الطاقة الخبز أسعار الخبز

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