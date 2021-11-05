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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني تتجاوز مليونى مشاهدة بـ "فلتت مني" مع حسن أبو الروس

دينا الشربيني
دينا الشربيني

تجاوزت أغنية "فلتت مني " الفنانة دينا الشربيني وحسن أبو الروس حاجز المليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.


وحققت الأغنية ٢ مليون و٢٠٠ ألف مشاهدة بعد طرحها باسبوعين .

ونشر الفنان حسن أبو الروس مقطع فيديو يجمعه بالفنانة دينا الشربيني من جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وكتب حسن أبو الروس : “فاتت مننا خالص امبارح” وظهرا معا من أحد الحفلات وهما يغنيان معا أحدث أغانيهم فلتت مني.

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فلتت منا.. حسن أبو الروس يشارك فيديو جديدا مع دينا الشربيني.. شاهد

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فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

دويتو فلتت مني :

وحقق دويتو "فلتت منى" لكل من الفنان حسن أبو الروس والفنانة دينا الشربينى، نجاحًا كبيرا فور طرحه عبر يوتيوب ، وتصدر تريند قائمة الأكثر مشاهدة خلال يوم واحد، بالإضافة إلى اقترابه من مليون مشاهدة خلال يومين من طرحه.

 

وسيطرت أجواء نجاح كليب "فلتت منى" على فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة حيث شارك كلا من الفنانة هنا شيحة وشقيقتها رشا الفنانة دينا الشربينى بالرقص والغناء على أنغام الأغنية أثناء وجودهم على الريد كاربت.

 

أغنية "فلتت منى" دخلت بها الفنانة دينا الشربيني عالم الغناء لأول مرة من  كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل وإخراج على أبو طالب.

تصوير أغنية فلتت منى في الجونة وسط البحر

وتم تصويرها وسط البحر فى مدينة الجونة، وقدم أبو الروس لون غنائى أطلق عليه "ديسكو شعبى" واستطاع لفت الانتباه له منذ لحظة وصوله إلى مهرجان الجونة السينمائى برفقة دينا الشربينى، حيث وصل المهرجان على متن سيارة مفتوحة، وأنغام الموسيقى، وظهرت دينا الشربينى فى الفيديو وهى تستند على باب السيارة، بينما ترقص على أنغام الموسيقى.

دينا الشربيني تظهر في فرح يحييه عمرو دياب 

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج أرب وود عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو لاحدى الافراح التى يقوم بإحيائها الفنان عمرو دياب خارج القاهرة ، وقد ظهرت فى الفيديو الفنانة دينا الشربيني ضمن الحضور . 


وتعد تلك المرة الأولى التى يجتمع فيها كل من الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني بعد انفصالهما ، حيث ظهرت “ الشربينى ” فى الفيديو وهى تقوم بالرقص على أغنية عمرو دياب.

دينا الشربيني وحسن أبو الروس فلتت مني أغنية فلتت مني ٢ مليون دويتو فلتت منى

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