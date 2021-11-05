حدث ليلا..الصحة: تسجيل 911 إصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة.. مسلح يفتح النار عشوائيًا بمحطة وقود في لاس فيجاس.. فيديو

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
الصحة: تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 57 حالة وفاة
مسلح يفتح النار عشوائيًا بمحطة وقود في لاس فيجاس.. فيديو
قرصة ودن.. هند عبد الحليم تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش من عامل دليفرى"خاص"
سيد معوض عن مباراة القمة: الفرصة الأخيرة لـ موسيماني
أشخاص ليس لهم أجر رغم حضورهم صلاة الجمعة.. احذر أن تكون منهم
أشرف زكي : أحذر اي شخص من استخدام اسمي خلال انتخابات التجديد النصفي للنقابة
مشهد غريب.. ظهور قرش أسفل سباح و رد فعله أثار الجدل
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر اليوم 5 - 11 - 2021
دعاء يوم الجمعة للمهموم .. ردده لعلك تصادف ساعة إجابة
المؤسسات الدينية للاعبى الأهلى والزمالك والجماهير: التعصب مذموم دينيا ويهدد السلم المجتمعي