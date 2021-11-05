عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا..الصحة: تسجيل 911 إصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة.. مسلح يفتح النار عشوائيًا بمحطة وقود في لاس فيجاس.. فيديو

صدى البلد

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

الصحة: تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 57 حالة وفاة

 

مسلح يفتح النار عشوائيًا بمحطة وقود في لاس فيجاس.. فيديو

 

قرصة ودن.. هند عبد الحليم تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش من عامل دليفرى"خاص"

 

سيد معوض عن مباراة القمة: الفرصة الأخيرة لـ موسيماني

 

أشخاص ليس لهم أجر رغم حضورهم صلاة الجمعة.. احذر أن تكون منهم

 

أشرف زكي : أحذر اي شخص من استخدام اسمي خلال انتخابات التجديد النصفي للنقابة

 

مشهد غريب.. ظهور قرش أسفل سباح و رد فعله أثار الجدل

 

 

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر اليوم 5 - 11 - 2021

 

دعاء يوم الجمعة للمهموم .. ردده لعلك تصادف ساعة إجابة

 

المؤسسات الدينية للاعبى الأهلى والزمالك والجماهير: التعصب مذموم دينيا ويهدد السلم المجتمعي

 

فيروس كورونا العملات الاجنبية اسعار العملات الاجنبية صلاة الجمعة التجديد النصفي دعاء يوم الجمعة

موضوعات متعلقة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 274007 وخروجهم من المستشفيات

الصحة تعلن أسعار شهادات كورونا الجديدة وألوان البسبور الصحي

الصحة: تسجيل 865 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 40 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 846 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

الصحة : تسجيل 837 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و37 وفاة

مناشدة عاجلة من وزارتي الصحة والتعليم لأولياء أمور الطلاب

بتوجيهات رئاسية .. توفير "كرسي متحرك" وتقديم الرعاية الطبية لسيدة مشاركة بمعرض "تراثنا"

الصحة: 92% نسبة حماية لقاح موديرنا من كورونا

ترشيحاتنا

تعليق صادم من سمير عثمان على وجود حكم اضافي في مباراة القمة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

فضل يوم الجمعة.. 4 أمور عظيمة أخبر بها النبي

بعد آخر ارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-11-2021

نوستالجيا القمة.. الزمالك يفشل في الفوز أمام الاهلي بالدوري منذ 18 عاما

نجل حجاج عبد العظيم يكشف سر غياب ريهام حجاج عن زفاف شقيقته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

هند صبري تبكي على الهواء وتتحدث لأول مرة عن خلافها مع منة شلبي.. فيديو

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة

فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

تحسبا لـ سقوط أديس أبابا.. الإثيوبيون يتكالبون على سحب الأموال وتخزين الغذاء

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ