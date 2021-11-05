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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قرصة ودن.. هند عبد الحليم تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش من عامل دليفرى"خاص"

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

كشفت الفنانة هند عبد الحليم في تصريح خاص لصدى البلد تفاصيل تعرضها للتحرش من عامل دليفرى .

 

وقالت هند عبد الحليم :" تفاجئت بقيام عامل الدليفري بإرسال بعض الرسائل لي علي الواتس اب ؛ ثم قام بتوجيه بعض السباب واتهمني بالغرور لأنني لم أتصور معه ".

أضافت :" علمت أن هذا الولد يحصل على أرقام كل الزبائن التي يقدم لها الاوردرات ويتحرش بهم عبر الواتس اب".

 

تابعت :" قمت بعمل محضر وبعد القبض عليه وجدت سنه صغير ؛ وعقوبة ما فعله قد تصل لعامين فتنازلت على القضية واكتفيت أن يكون ذلك بمثابة "قرصة ودن" له حتي لا يكرر  تلك الأفعال مرة أخرى '.

 

تحرش لفظى

تعرضت الفنانة هند عبد الحليم لتحرش لفظى وإيحاءات من مندوب تابع لإحدى شركات الشحن؛ حيث أرسل لها عبارات سبّ وشتائم بسبب رفضها التصوير معه أثناء تسليمها "أوردر" شحن.

 

وقررت هند عبد الحليم إبلاغ الشرطة، وتحديدًا قسم شرطة الشيخ زايد، وحررت محضرا، أرفقت به الرسائل التي أرسلها لها هذا الشخص.

 

وبيّنت التحريات أن المتهم "مندوب مبيعات" يعمل في إحدى شركات الشحن وبعث برسائل تتضمن سبّاً وقذفاً للممثلة هند عبد الحليم عبر هاتفها المحمول بسبب رفضها التصوير معه.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث قسم الشيخ زايد أول من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات

 

هند عبد الحليم الفنانة هند عبد الحليم تعرضها للتحرش تصريح خاص لصدى البلد تفاصيل تعرضها للتحرش عامل دليفري

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