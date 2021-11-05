سيد معوض عن مباراة القمة: الفرصة الأخيرة لـ موسيماني

أكد سيد معوض المدرب المساعد للمنتخب السابق، أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك صعبة للغاية نظرا لتقارب مستوى الفريقين بالاضافة لفوزهما بأول مباراتين في الدوري .

وأضاف سيد معوض في تصريحات عبر قناة “ ابو ظبي ” أن مباراة القمة اليوم تعد الفرصة الأخير لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من أجل استعادة ثقة الجماهير ومجلس الإدارة عقب ضياع لقب الدوري الموسم الماضي والسوبر المحلي.

وأضاف أن ظروف المباراة بالنسبة للفريقين جيدة خاصة عقب فوزها في اول مباراتين بالدوري بالاضافة لتقديم اداء جيد واستقرار الاوضاع.

وتابع أن كارتيرون المدير الفني للزمالك مدرب رائع وخلق شكل وأداء مميز للفريق مشددا ان التغيرات الإدارية من الممكن ان تؤثر على استقرار الفريق في المستقبل.

وتابع أن المباراة ستكون فرصه جيده لموسمياني من اجل ازالة الضغوط من عليه من قبل الجماهير خلال الفترة المقبلة .

وتابع أن الاهلي يمر بفترة تذبذب بعض الشيء حيث أنه قدم مباراة رائعة أمام الإسماعيلي ثم بعد ذلك مباراة البنك الأهلي كان بها بعض اللغط .