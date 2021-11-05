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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسلح يفتح النار عشوائيًا بمحطة وقود في لاس فيجاس.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها تبحث عن مسلح أطلق النار عشوائيا بمحطة وقود في مدينة لاس فيجاس صباح الخميس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتم الإبلاغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 12:30 في منطقة طريق روبينديل وجونز بوليفارد، حسبما صرح الملازم راي سبنسر من شرطة لاس فيجاس.

وقال سبنسر إن المسلح أطلق النار على سيارة أخرى، كان فيها رجل ينتظر صديقته بينما كانت داخل متجر محطة الوقود، أعلن عن وفاته في المستشفى.

وأوضح أن المسلح دخل إلى المتجر وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي، فيما قال زبائن كانوا في المتجر إنهم تمكنوا من الخروج من الباب الخلفي، بينما اختبأ موظف في براد المتجر حتى انتهى إطلاق النار.

وأفادت الشرطة بأن المسلح سرق بعض المستلزمات من المتجر وغادر، وشوهد آخر مرة يسير باتجاه الشرق في روبينديل.

وذكر سبنسر أن هناك احتمالا قويا بأن الجاني يعيش شرق تقاطع روبينديل وجونز.

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ويعتقد المحققون أن المسلح الذي وصف بأنه رجل آسيوي في العشرينات من عمره كان يرتدي سترة وحزام بندقية.

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