مصرع وإصابة 6 أشخاص.. تفاصيل إطلاق نار داخل مركز تجاري بأمريكا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين، بينهم ضابط شرطة، خلال إطلاق نار في مركز تجاري ببويز بولاية أيداهو الأمريكية.

وقال رئيس الشرطة في المدينة ريان لي إن ضباط بويز استجابوا لتقارير عن إطلاق أعيرة نارية على مركز تسوق بويز تاون سكوير في حوالي الساعة 1:50 مساءً.

وأضاف أنه: "تم إطلاق النار على شخص واحد على الأقل وإسقاطه قتيلا".

وقال القائد في مؤتمر صحفي إنه عندما وصلت الشرطة، عثر الضباط على شخص يطابق وصف المشتبه به وتبادلوا إطلاق النار بعد ذلك مباشرة معه، مما أدى إلى إصابة ضابط شرطة.

وتابع إن المشتبه به تم اعتقاله، كما تعتقد الشرطة أنه كان هناك مهاجم واحد فقط في الحادث، مضيفا أنه: "لم يكن هناك تهديد أو خطر مستمر على المجتمع ككل من هذا الحادث".

وأفاد قائد الشرطة: "لا يمكننا في الوقت الحالي التحدث عن أي دافع وراء ذلك، أو أي شيء آخر قد يؤثر على التحقيق، حيث سيكون من السابق لأوانه تمامًا وضع أي من هذه الافتراضات."

ولم تنشر الشرطة أسماء القتلى والجرحى والمشتبه بهم.

فيما قالت عمدة مدينة بويز لورين ماكلين إن أولئك الذين ما زالوا في المركز التجاري آمنون وأن المدينة آمنة، مشيرة إلى أن "بينما نفكر في أولئك الذين أصيبوا اليوم، فإن قلبي ينفطر على أولئك الذين احتموا في مكانهم، والذين رأوا هذه الجريمة، والذين لم يكونوا متأكدين مما إذا كانوا سيرون أحباءهم مرة أخرى".