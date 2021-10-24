مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية

لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون في حادث إطلاق نار في حفلة خارج الحرم الجامعي بالقرب من جامعة "فورت فالي ستيت" في ولاية جورجيا الأمريكية.

وحسب "سي إن إن" الأمريكية، قال مكتب التحقيقات بجورجيا (GBI) في تغريدة إنه يحقق في حادث إطلاق نار وقع خلال الليلة.

كانت عطلة نهاية الأسبوع في الجامعة عندما وقع الحادث المأساوي على بعد شوارع من الحرم الجامعي، الذي لا يزال "مشهدًا نشطًا" بحسب مكتب التحقيقات في جورجيا.

وأكد مكتب التحقيقات أن الشخص الذي توفي لم يكن طالبًا في الجامعة وأن المصابين السبعة في حالة مستقرة.

وقالت الجامعة في بيان إن طلابها كانوا حاضرين في الحفلة خارج الحرم الجامعي.

وقالت الجامعة:"كانت هناك إصابات للطلاب، ولكن في هذا الوقت، لم يتم الإبلاغ عن أن أي منها يهدد الحياة. كإجراء احترازي، تم إغلاق الحرم الجامعي إلى أن قررت شرطة الحرم الجامعي أنه لا يوجد تهديد لمجتمع الحرم الجامعي".

تم رفع الإغلاق، ولكن تم إلغاء حفل إفطار الخريجين واستعراض عودة الطلاب إلى الجامعة الذي كان من المتوقع أن يتم صباح السبت نتيجة للحادث.