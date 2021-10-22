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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل سيدة إثر إطلاق نار بالخطأ خلال تصوير فيلم أمريكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل امرأة وإصابة شخص آخر بجروح في إطلاق نار حصل عن طريق الخطأ أمس الخميس أثناء تصوير فيلم من بطولة أليك بالدوين في مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو.

وقالت شرطة المدينة في بيان إن ”شخصين أصيبا بالرصاص أثناء تصوير مشهد في موقع تصوير فيلم راست“، مشيرة إلى أن ”إحدى الضحيتين وهي امرأة تبلغ من العمر 42 عاما… توفيت متأثرة بجروحها“.

وأوضح البيان أن المرأة أخليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة.

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أما الرجل الجريح، وعمره أيضا 42 عاما، فيرقد في قسم العناية المركزة في المستشفى.

وأوضح البيان أن ”المحققين يحاولون معرفة أي نوع من الرصاص أُطلق وكيف“، من دون أن يحدد عدد الرصاصات التي أطلقت.

و“راست“ فيلم من نوع الويسترن أو أفلام الغرب الأمريكي القديم، من تأليف وإخراج جويل سوزا وبطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضاً في إنتاج العمل ويؤدي فيه دور خارج عن القانون يدعى هارلاند راست يأتي لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عاماً والذي حُكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة القتل.

وفي السنوات الأخيرة زادت شهرة بالدوين في الولايات المتحدة بفضل تقليده المتقن لشخصية الرئيس السابق دونالد ترامب في برنامج ”ساترداي نايت لايف“ الساخر الشهير.

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