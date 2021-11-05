حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 5- 11-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5-11- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية داليا أشرف، إن البلاد شهدت في الأيام الماضية انخفاضا في درجات الحرارة، وهناك استمرار في الأجواء الخريفية، ولذلك ننصح المواطنين بـ ارتداء الملابس الثقيلة أو الحصول على جاكت أثناء النول من البيت.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الجمعة نهارا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.



ويتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية، ووجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 26 18

السلوم 27 15

سيوة 31 15

بورسعيد 27 21

دمياط 27 21

الزقازيق 28 17

المنصورة 28 17

الإسماعيلية 28 20

السويس 28 18

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 29 19

نخل 27 11

نويبع 29 22

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 30 18

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 31 22

مرسى علم 31 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 16

سوهاج 32 18

قنا 32 19

الأقصر 34 19

أسوان 34 21

أدفو 34 21

أبو سمبل 34 22

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22



أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 37 25

المدينة 34 21

الرياض 32 18

المنامة 31 25

أبوظبي 32 25

الدوحة 33 25

الكويت 32 18

دمشق 23 11

بيروت 26 24

عمان 26 16

القدس 25 19

غزة 27 18

بغداد 32 17

مسقط 31 24

صنعاء 22 10

الخرطوم 37 25

طرابلس 33 22

تونس 21 15

الجزائر 15 10

الرباط 18 07

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 20 05

أسطنبول 20 10

إسلام آباد 22 13

نيودلهي 29 13

جاكرتا 31 24

بكين 16 08

كوالالمبور 30 25

طوكيو 20 12

أثينا 24 13

روما 16 10

باريس 11 03

مدريد 13 03

برلين 11 07

لندن 10 07

مونتريال 07 02

موسكو 14 08

نيويورك 10 04

واشنطن 11 01

نواكشوط 34 23

أديس أبابا 24 09

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