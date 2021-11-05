عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 5- 11-2021

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5-11- 2021، في القاهرة والمحافظات.

 

وقالت الإعلامية داليا أشرف، إن البلاد شهدت في الأيام الماضية انخفاضا في درجات الحرارة، وهناك استمرار في الأجواء الخريفية، ولذلك ننصح المواطنين بـ ارتداء الملابس الثقيلة أو الحصول على جاكت أثناء النول من البيت.

 

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الجمعة نهارا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.


ويتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية، ووجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 19
الإسكندرية 27 19
وادي النطرون 28 18
طنطا 28 19
شبين الكوم 28 20
دمنهور 28 19
بلطيم 27 20
مطروح 26 18
السلوم 27 15
سيوة 31 15
بورسعيد 27 21
دمياط 27 21
الزقازيق 28 17
المنصورة 28 17
الإسماعيلية 28 20
السويس 28 18
العريش 27 19
رفح 27 18
رأس سدر 29 19
نخل 27 11
نويبع 29 22
طابا 28 20
كاترين 25 14
الطور 30 18
شرم الشيخ 31 23 
الغردقة 31 22
مرسى علم 31 21
الفيوم 29 17
بني سويف 29 17
المنيا 30 17
أسيوط 31 16
سوهاج 32 18
قنا 32 19
الأقصر 34 19
أسوان 34 21
أدفو 34 21
أبو سمبل 34 22
الوادي الجديد 34 18
شلاتين 32 19
أبو رماد 31 20
حلايب 29 21
رأس حدربة 29 22


أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 37 25
المدينة 34 21
الرياض 32 18
المنامة 31 25
أبوظبي 32 25
الدوحة 33 25
الكويت 32 18
دمشق 23 11
بيروت 26 24
عمان 26 16
القدس 25 19
غزة 27 18
بغداد 32 17
مسقط 31 24
صنعاء 22 10
الخرطوم 37 25
طرابلس 33 22
تونس 21 15
الجزائر 15 10
الرباط 18 07

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 20 05
أسطنبول 20 10
إسلام آباد 22 13
نيودلهي 29 13
جاكرتا 31 24
بكين 16 08
كوالالمبور 30 25
طوكيو 20 12
أثينا 24 13
روما 16 10
باريس 11 03
مدريد 13 03
برلين 11 07
لندن 10 07
مونتريال 07 02
موسكو 14 08
نيويورك 10 04
واشنطن 11 01
نواكشوط 34 23
أديس أبابا 24 09
آ ع س - ك ف 
 

درجات الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

ترشيحاتنا

سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا موديل 2020

الأزهر عن التعصب الرياضي: زوال مسجد عند الله أولى من نشوب الفتنة

شعراوي: تلقينا 1938 شكوى ونجحنا في حل 1526 بنسب 78.6% خلال شهر أكتوبر

كمونة: توقعي فوز الأهلي على الزمالك 6-1 مرة أخرى

مظاهرات تقلب تل أبيب ومواجهات بين جيش إسرئيل والمستوطنين

أخبار السيارات| أسعار نيسان سنترا موديل 2022.. أصغر 5 سيارات في التاريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة

فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

تحسبا لـ سقوط أديس أبابا.. الإثيوبيون يتكالبون على سحب الأموال وتخزين الغذاء

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ