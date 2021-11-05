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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبر google earth.. الحالة المرورية بالقاهرة اليوم الجمعة

الطرق
الطرق

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف  ورحمة خالد، اليوم الجمعة، تقريرا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة، حيث تشهد جميع الطرق سيولة مرورية.

 

وأكدت داليا أشرف مقدمة البرنامج، أن معظم الشوارع خالية، لأن اليوم الجمعة ولكن هناك مشكلة وهى ظهور الشبورة، على معظم الطرق، وهى ما تحجب الرؤية.

وقالت داليا أشرف، إن الفترة المقبلة سيكون هناك شبورة، على الجميع توخى الحذر، والسير بسرعات منخفضة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم الجمعة هادئة، وذلك يرجع إلى أن اليوم إجازة أسبوعية، ويشهد طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر بعض الزحام.

وقالت الإعلامية داليا أشرف، إن هناك بعض المواطنين يسيرون بسرعات عالية، وتتسبب في وقوع حوادث، على الطرق ولذلك نطالب الجميع بتوخي الحذر، مؤكدة أن حالة الطرق الآن "رايقة".

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح طريق العين السخنة من الكيلو ٣٠ حتى الكيلو ٦٠ بعد غلقه  في الاتجاهين بعد انقشاع الشبورة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أغلقت بعض الطرق فى الأيام الماضية بسبب الشبورة المائية.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وواصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المرورية على حالة الطرق السريعة والصحراوية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الخاصة بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.


وتستكمل، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، حملات الكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدر على الطرق السريعة.


كما تواصل الإدارة حملاتها الأمنية لضبط مخالفي السرعات القانونية، لفرض الانضباط المروري على الطرق السريعة، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين.

 

حالة الطرق الطرق سيولة مرورية مرور الادارة العامة للمرور

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