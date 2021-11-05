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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجمهورية الجديدة.. الحكومة في العاصمة الإدارية أول ديسمبر

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

تدخل الدولة المصرية بخطوات جادة، عهد الجمهورية الجديدة مع بدء نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية، وحيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة اعتبارا من شهر ديسمبر القادم، لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة 6 أشهر عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.


وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة أول ديسمبر»، وخلال الاجتماع الحكومي تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الأحياء السكنية ومنشآت الوزارات بالحي الحكومي البالغ عددها 34 منشأة، بالإضافة إلى مبنى مديرية أمن العاصمة ومبنى الإدارة والتشغيل ومباني السنترال فضلا عن حي المال والأعمال ومدينة المعرفة والمحطة المركزية للحافلات ومركز مصر الثقافي الإسلامي. 


وستحتوي العاصمة الإدارية الجديدة على منشآت الحي الدبلوماسي وبوابات العاصمة ومساجد الشهداء والنصب التذكاري وساحة الشعب وحديقة الشعب وساري العلم ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية. 


كما تم الاتفاق على عدد من النقاط التي تخص تشغيل التيار الكهربائي المؤمن بالحي الحكومي، كما تم أيضا التوافق على نظام تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة الإدارية ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المحاور والطرق وموقف شركات تشغيل وإدارات المرافق.

العاصمة الادارية الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية شهر ديسمبر وبوابات العاصمة

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