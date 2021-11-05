أسطورة لاعب ورئيس.. بيبو يضع الأهلي على عرش التتويجات

بيبو بيبو الله يا خطيب

أحد أساطير الكرة المصرية بلا منازع، ليس في مصر فقط بل في أفريقيا، وأفضل من أنجبتهم الملاعب المصرية والعربية، الكابتن محمود الخطيب الشهير بـ «بيبو»، الذي تم اختياره لاعب القرن في مصر، وأسطورة القارة الإفريقية.

تاريخ عريق من المباريات النظيفة

أنضم أبن الدقهلية – من مواليد 30 أكتوبر 1954- إلى النادي الأهلي، بينما كان عمره 16 عام فقط، ليخوض منذ ذلك الحين 450 مباراة نظيفة خالية من الحصول على بطاقات، خلال مسيرته المحلية والدولية".

أسطورة تاريخية «هداف الأهلي الأول »

على مدار مسيرته المستنيرة في الملاعب، أصبح محمود الخطيب «بيبو» هداف النادي الأهلي الأول، فكان دائمًا ما يهز شباك المنافسين في المباريات المحلية والإفريقية، وفي مباريات الدوري أيضًا..

«159هدفًا» هز بها محمود الخطيب شباك الفرق المنافسة للنادي الأهلي خلال مسيرته معه، في مختلفة المباريات المحلية والإفريقية، ليسجل أول هدف محلي رسمي له في شباك فريق البلاستيك في 15 أكتوبر 1972م، وأول هدف على المستوى الإفريقي في مرمى مولودية العاصمة الجزائري في 10 يونيو 1976م.

أحرز محمود الخطيب «بيبو» أخر هدف محلي له، في مرمى الأولمبي يوم 13 سبتمبر عام 1987م، وأختتم أهدافه أفريقيًا في مرمى كوتوكو الغاني، في 16 أكتوبر 1972م، ليُعتبر آخر أهدافه في الملاعب.

لا يزال إلى الآن يتصدر «بيبو» قائمة هدافي الأهلي في بطولة الدوري العام برصيد 109 هدف، فكان أول لاعب يتجاوز الـ 100 هدف في بطولة الدوري الممتاز.

محمود الخطيب

مسيرة أفريقية ودولية

برصيد «37» هدف تربع محمود الخطيب على رأس قائمة هدافي مصر في البطولات الإفريقية للأندية، ليظل محتفظًا بلقب الهداف التاريخي لبطولات الاتحاد الإفريقي للأندية على مدار ربع قرن منذ اعتزاله للكرة عام 1987م، وحتى عام 2012م.

على المستوى الدولي، وعلى مدار 12 عام سجل «بيبو» 28 هدف جعله ضمن القائمة التاريخية لأفضل هدافي الفراعنة، حيث ساهم محمود الخطيب خلال مسيرته الدولية في تأهل منتخب مصر إلى العديد من الدورات الأولمبية، وتتويج مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986م، حيث أعاد كأس البطولة إلى أحضان الفراعنة من جديد بعد غياب دام 27 عام.

رئيسًا لـ النادي الأهلي

محمود الخطيب

بعد اعتزال «بيبو» كرة القدم شغل العديد من المناصب الإدارية كعضو، ثم أمين صندوق ونائب، إلى أن تم تتويجه في الأولى من ديسمبر عام 2017م، رئيسًا لـ «القلعة الحمراء».

منذ أن تولى محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلى حقق العديد من الإنجازات، حيث توج الأهلي في عهده ببطولة الدوري ثلاث مرات، وحصد السوبر مرتين.