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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد وفاة شقيقه وعجز الآخر

35صندوق نحل.. حياة كريمة يرسم البسمة على وجه شاب ينفق على عائلته

حياة كريمة
حياة كريمة

خصص برنامج “حياة كريمة”، المذاع على قناة “دي إم سى”، تقديم ياسين الزغبى، حلقة اليوم للحديث عن شاب يدعى "سليمان"، وهو شاب مكافح من أجل لقمة العيش، من محافظة سوهاج.

 

وذكر البرنامج أن “سليمان” ينفق على عائلة كبير بعد وفاة شقيقه الأصغر، وترك له زوجة وطفلين، و أن شقيقه الأكبر يعانى من عجز.

 

وقال أحد المواطنين من قرية سليمان، إن سليمان مكافح من الصغر، ولديه منحل عسل، يعمل به من أجل الحصول على المال.


وأضاف مواطن آخر، إن سليمان سافر السعودية لـ العمل كـ سائق، ولكن لم يوفق وعاد لـ مصر، وللإنفاق على عائلته الكبية.


كمال قال مواطن ثالث إن شقيق سليمان توفى، وترك له بنتا وولد وزوجة، ولديه شقيق كبير يعانى من مشكلات صحية وشبه قعيد.


ولفت مواطن آخر من قرية سليمان، إلى أن سليمان ينفق على 4 بنات وأولاده ومراته وأولاد وأرملة شقيقه المتوفي، وشقيق كبير له يعانى من عجز وقعيد فى البيت.

وقال سليمان إنه منذ الصغر وهو يحلم بأن يكون لديه منحل، وتعلم من مهندس، وأصبح لديه منحل به 150 صندوق، وبعد مشكلات كثيرة تعرض لها وحرق المنحل الكبير، بدأ من جديد و أصبح لديه الآن 25 صندوق.


ولفت إلى أنه يعمل فى أى شئ، من أجل الحصول على الجنيه، من أجل الانفاق على عائلته، مؤكدًا أن لديه 4 بنات، وينفق على شقيقه الكبير الذى يعانى من مشكلات صحية، وزوجة شقيقه المتوفى و أولاده.


وتحدث عن حبه لـ النحل، قائلا: "دى حاجة وراثة اب عن جد، وأنه مستمر فى طريقه.


وأهدى برنامج حياة كريمة سليمان ابن محافظة سوهاج 35 صندوق نحل لمساعدته فى الانفاق على أسرته وعائلته، وهو ما جعله فى حالة فرح شديد.


وأكد ياسين الزغبى، مقدم برنامج حياة كريمة، أن هذه المساعدة جزء من المساعدات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة للمواطنين الذين يعانون من ظروف صعبة لمساندتهم على تحمل أعباء الحياة.

واحتفل أهالي القرية التابع لها سليمان، بالمساعدات التي قدمتها مبادرة حياة كريمة، في الوقت الذى أكدت فيه المبادرة، أن تلك المساعدات جاءت لأن سليمان شاب مثابر.

 


 

 

حياة كريمة ياسين الزغبي سوهاج منحل عسل عسل

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