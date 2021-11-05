جرس إنذار من الصحة العالمية بشأن كورونا.. تفاصيل

قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن منظمة الصحة العالمية تحذر العالم بعد ارتفاع إصابات كورونا، فى الفترة الأخيرة، وأكدوا أن هذا جرس إنذار.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن تحذير الصحة العالمية ناتج عن أن هناك دول لم تقم بـ تطعيم اعداد كافية من المواطنين.



ولفت إلى أن الدولة تقوم بـ استقبال لقاحات كورونا لـ تطعيم أكبر عدد من المواطنين، وأن الحكومة تتيح التطعيم لمن هم فى عمر الـ 15، وفى القريب سيكون من عمر 12 عام.



وأشار إلى أن جرس الإنذار الذى تم إطلاقة من منظمة الصحة العالمية لكى يكون هناك توفير لـ لقاحات كورونا، وكل دوله أن تقوم بتوفير اللقاحات لـ مواطنيها.

