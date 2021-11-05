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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الكنيسة الأسقفية: البابا تواضروس يضرب مثلًا في المحبة والانفتاح والتواضع

الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية تختتم خلوة القساوسة والخدام

اختتمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم، خلوة القساوسة والشمامسة والخدام العلمانيين والتي عقدت بدير الأنبا بيشوي القبطي بوادي النطرون، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

 

ومن جانبه، قال رئيس الأساقفة إن أيام الخلوة انقسمت ما بين المحاضرات والرياضة الروحية حيث تضمنت محاضرات ونقاشات عن الرعاية الكنسية والتخطيط الاستراتيجي في الخدمة وفي إدارة المؤسسة الكنسية بالإضافة إلى الجانب الروحي الذي اشتمل على تأملات في التوبة والعبادة والليتورجية.

 

وأشار رئيس الأساقفة إن الخلوة شهدت حضور كافة القساوسة والخدام والشمامسة بالكنيسة الأسقفية بإيبروشية مصر حيث تبادل الجميع الخبرات في الخدمة بـ٢٣ كنيسة على مستوى الجمهورية مضيفًا: انضم إلينا الكانون أنطوني بول الذي تم تعيينه كمساعد لرئيس الأساقفة لإقليم الإسكندرية وتعرف على أنماط مختلفة من الرعاية الكنسية.

 

وقدم رئيس الأساقفة، الشكر للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على استضافة الكنيسة الأسقفية في أيام الخلوة بدير الأنبا بيشوي، مؤكدًا أن البابا تواضروس يدلل على محبته بالقول والفعل ويضرب مثلًا لكافة القيادات الكنسية في المحبة والانفتاح والتواضع.

الكنيسة الأسقفية رئيس الأساقفة الكنسية رئيس الأساقفة لإقليم الإسكندرية قداسة البابا تواضروس الثاني

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