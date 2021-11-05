عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تكريم رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للحوار

رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تكريم الدكتور القس ثروت قادس، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للحوار التابعة لمجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية بمصر، بمناسبة مرور ٢٠ سنة على خدمته في مصر بعد عودته من الخارج، مساء أمس الخميس، بكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في كلمته: "الدكتور القس ثروت قادس شخصية وطنية مصرية تكره التعصب، محب ووطني، جسد  نموذجًا مهمًّا لبناء الجسور بين الشرق والغرب".


كما شارك بالحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وعدد من السفراء والبرلمانيين وقادة فكر المجتمع المصري.

رئيس الطائفة الإنجيلية القس إندريه زكي الطائفة الانجيلية كلية اللاهوت الإنجيلية المجتمع المصري

ترشيحاتنا

جامعة أسيوط تنفي وقوع حريق في مخلفات كلية الطب

مرصد الأزهر: أكثر من 2250 صهيونيا اقتحموا ساحات الأقصى خلال أكتوبر الماضي

بشباب من 40 جنسية .. الشباب والرياضة : انطلاق نصف ماراثون الجونة

الجيش الإثيوبي يستغيث بالعسكريين السابقين للعودة إلى الخدمة

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.. صور

تعرف على ضوابط رهن السفن في حالات الديون في قانون التجارة البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

مفاجأة موسيماني.. شوبير يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك| شاهد

الكويت.. بيان عاجل من الطيران المدني عن مصر و4 دول أخري

قتلها من شهر.. الداخلية: العثور على جثة زوجة خط الفيوم مدفونة بغرفة بالمنزل

أنا غلطان.. صاحب محل ملابس العمرانية يعترف بالتجسس على الفتيات بغرفة البروفة

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

بسبب صلاة النساء| شاهد.. مواجهات واحتجاجات عند حائط البراق في القدس

ألقى دولارات على الجمهور .. محمد رمضان يثير أزمة جديدة في السعودية

فيديوجراف| كيف نجحت الوحدة «333 أمن وطني» في ضبط خط الفيوم وتحرير الرهائن

المزيد

ساحة رأي

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ