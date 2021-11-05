البيت المحمدي يختتم احتفالات المولد النبوي بمجلس قراءة عن سيرة النبي

تنظم أمانة الدعوة بالبيت المحمدي مساء اليوم الجمعه عقب صلاة العشاء الحفل الختامي لمولد النبي الله صلى الله عليه وسلم وذلك بمجلس قراءة و إسناد لكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وكتاب نور العيون في سيرة النبي المأمون لابن سيد الناس، وكتاب المولد المحمدي للإمام الرائد محمد زكي إبراهيم بحضور فضيلة الدكتور محمد مهنا خادم البيت المحمدي، وفضيلة الدكتور رفعت فوزي أستاذ الحديث بكلية دار العلوم وفضيلة فتحي حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ علي صالح، والدكتور يسري جبر، يقام الحفل بالبيت المحمدي بالمقطم ويذاع عبر تقنية البث المباشر.

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الأزهر أطلقوا عليه قديما "الأزهر المعمور" لأن علمائه كانوا يعمرونه ولو بالذكر.



وأضاف الدكتور علي جمعة، في خطبة الجمعة من مسجد السلطان أبو العلا، بمحافظة القاهرة، وموضوعها عن "مفهوم العبادة"، أن عمارة الكون قد تكون بالذكر أو البنيان أو رعاية الإنسان أو نشر العلم أو بالتكافل الإجتماعي أو بعلاج المرضى أو بكل ما يخطر على بال الإنسان من عمارة الأرض.

وأشار إلى أن النبي الكريم ربط الأخلاق بعمارة الدنيا، فقال "والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شعبان وجاره جوعان وهو يعلم" منوها بأن علاقة إهمال الجار بالإيمان بالله، هي علاقة قوية لأن الفعل إنما يكون لوجه الله أو عبادة لله، فأنفذ هذه العبادة في عمارة الدنيا وإطعام الجوعان، وإكرام الضيف.



وذكر أن الذي يحصل سعادة الدنيا فقط أو الآخرة فقط، فهو كالأعرج الذي يمشي على رجل واحدة.