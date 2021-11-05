الشريف للبلاستيك : نعمل فى السوق المصري منذ 60 عاما |فيديو

قال المهندس محمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل الشريف للبلاستيك، ان الشركة تعمل فى السوق المصرى منذ 60 عاما وهى علامة من علامات صناعة البلاستيك فى الدولة.

وأوضح محمد زين خلال حواره مع برنامج "مشروعات مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية حنان موج، أن صناعة البلاستيك قبل انطلاق الشركة كانت محدودة للغاية.

25 مصنعا للبلاستيك

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأمل الشريف للبلاستيك، أن الشركة لديها 25 مصنعا للبلاستيك كل مصنع يعتمد على تطبيقات مختلفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الأمل الشريف للبلاستيك، أن الدولة ممثلة فى بعض الوزارات والهيئات تمتلك حاليا 47 % من أسهم الشركة.