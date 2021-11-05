حرائق الغابات بـ سوريا تعلو بـ تحذيرات طارئة

لاتشعلوا النيران..

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد بسوريا أن أغلب مناطق الغابات في شمال غرب سورية تتأثر بمستويات متوسطة لمؤشر خطورة الحريق مع ارتفاع قليل في اليومين القادمين.

وبحسب وكالة الأنباء السورية؛ فقد ذكرت رئيسة المنصة الدكتورة روزة قرموقة أن مؤشرات خطورة الحريق المتوسطة تؤثر في معظم مواقع الغابات في شمال غرب سوريا اليوم.

فيما ترتفع المؤشرات في بعض المواقع غداً السبت وبعد غد الأحد.

ودعت إلى عدم إشعال أي نيران والإبلاغ عن أي حريق فور اندلاعه على الأرقام المجانية 188 و113