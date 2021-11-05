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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري من البنك الأهلي.. الشروط والمستندات المطلوبة

صدى البلد

يستعرض صدى البلد شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري من خلال البنك الأهلي المصري والمستندات الأولية المطلوبة لجميع الفئات (محدودي الدخل - محدودي الدخل شريحة جديدة - متوسطي الدخل).

محدودي الدخل

الدخل الشهرى : يحدد وفقا والإعلان المعلن من قبل صندوق التمويل العقارى مع عدم امتلاك المتقدم أي وحدة حتى في حالة الميراث.

السن: لا يقل سن المقترض عن 21 عام في تاريخ منح التمويل و لا يتعدى 60 عام لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما اقرب.

الجنسية : المصريين المقيميين فقط.

مدة القرض : الحد الأقصى 20 سنة

قيمة الوحدة : يحدد من قبل صندوق التمويل العقارى وفقا للإعلان المعلن.

الدفعة المقدمة : 20% من سعر الوحدة وفقا و التقييم و بحد اقصي 50%

قيمة التمويل : حتى 80% من قيمة الوحدة وفقا والتقييم.

نسبة عبء الدين : يتم احتساب نسبة عبء الدين بحد اقصى 40% من صافي الدخل الشهري وفقا والشروط.

سعر العائد: 7% متناقص.

المصاريف و العمولات:

لا يتم تحميل العميل بأي مصاريف (مصاريف فتح الحساب و الاستعلام مجانا ).

وثيقة تأمين مجانية على الحياة و العجز الكلي.

عمولة سداد معجل : لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل و يتم رد فرق الدعم بناء علي التعليمات الواردة في هذا الشأن.

عائد تأخير : 2% على الأقساط مستحقة الدفع.

مستندات أولية:

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

شهادة قيد للذكور والاناث.

ايصال مرافق حديث.

مستندات اثبات دخل.

محدودي الدخل شريحة جديدة

الدخل الشهرى : يحدد وفقا والإعلان المعلن من قبل صندوق التمويل العقارى مع عدم امتلاك المتقدم أي وحدة حتى في حالة الميراث.

السن : أن لا يقل سن المستثمر عن 21 عام في تاريخ منح التمويل و لا يتعدى 60 عام لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما اقرب.

الجنسية : المصريين المقيميين فقط.

مدة القرض : الحد الأقصى 20 سنة

قيمة الوحدة : يحدد من قبل صندوق التمويل العقارى وفقا للإعلان المعلن.

الدفعة المقدمة : 20% من سعر الوحدة وفقا و التقييم و بحد اقصي 50%.

قيمة التمويل : حتى 80% من قيمة الوحدة وفقا والتقييم.

نسبة عبء الدين : يتم احتساب نسبة عبء الدين بحد اقصى 40% من صافي الدخل الشهري وفقا والشروط.

سعر العائد:5% متناقص

لا يتم تحميل العميل بأي مصاريف (مصاريف فتح الحساب و الاستعلام مجانا )

وثيقة تأمين مجانية على الحياة و العجز الكلي.

عمولة سداد معجل : لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل و يتم رد فرق الدعم بناء علي التعليمات الواردة في هذا الشأن

عائد تأخير: 2% على الأقساط مستحقة الدفع

مستندات أولية:

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

شهادة قيد للذكور والاناث.

ايصال مرافق حديث.

مستندات اثبات دخل.

متوسطي الدخل

الدخل الشهرى : يصل الحد الاقصى لصافي الدخل الشهرى 40 ألف جنية للفرد، و50 ألف جنية للأسرة.

السن : ألا يقل سن المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل او سن بلوغ المعاش للموظفين ايهما أقرب.

الجنسية : المصريين المقيميين فقط.

مدة القرض : الحد الأقصى 20 سنة

قيمة الوحدة :الحد الاقصى 2.25 مليون جنية.

مساحة الوحدة: الحد الاقصى 150 متر مربع صافي – بغرض السكن الدائم وليست مرخصة للإسكان السياحي.

مواصفات الوحدة:ان تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن تشمل كافة المرافق (عداد كهرباء – مياه).

الدفعة المقدمة : بحد أدني 20% من إجمالي قيمة الوحدة.

قيمة التمويل : تصل الى 80% من إجمالي قيمة الوحدة وفقا للتقييم ايهما اقل، مع إمكانية منح تمويل مشترك.

نسبة عبء الدين : ألا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقارى 40% من صافي دخل العميل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية، وبواقع 50% لكافة التزامات العميل.

سعر العائد: 8% متناقص

المصاريف و العمولات:

لا يتم تحميل العميل بأي مصاريف (مصاريف فتح الحساب و الاستعلام مجانا ).

وثيقة تأمين مجانية على الحياة و العجز الكلي.

عمولة سداد معجل : لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل، في حين يقوم العميل برد مبلغ الدعم في سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ السداد المعجل.

عائد تأخير : 2% على الأقساط مستحقة الدفع.

مستندات أولية:

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

شهادة قيد للذكور والاناث.

ايصال مرافق حديث.

مستندات اثبات دخل.

التمويل التمويل العقاري البنك الاهلي البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري

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