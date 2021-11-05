حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من الضغط النفسي أو العصبي للمرضي الذين يعانون من داء السكر.

وقال حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، إن الضغط النفسي أو العصبي يؤدي إلى إفراز هرمونات تساعد على ارتفاع السكر بشكل كبير.

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وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الشخص الذي يتشاجر مع زوجته ويكتشف بعدها أنه مصابا بمرض السكر؛ فليس للمشاجرة دخل في إصابته، لكنها كشفت المرض المستتر الذي يعاني منه: «بوس إيد مراتك؛ علشان طلعت لك السكر المستخبي».

ونصح حسام موافي، مرضى السكر المرتفع، والذي يتراوح ما بين 350 إلى 400، بالتوجه إلى الطبيب المعالج، موضحا أن المرضى في هذه الحالة قد يتناولون الأنسولين للتحكم في سكر الدم لمرتفع وتنظيم مستوياته.