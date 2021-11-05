أوركسترا النور والأمل.. كفيفات خطفن أنظار العالم قبل القمة 123 بين الأهلي والزمالك

أشعلت فرقة أوركسترا النور والأمل للمكفوفين، الأجواء في ستاد القاهرة الدولي، قبل إنطلاق القمة 123 بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الأهلي بـ5 أهداف مقابل 3 للزمالك.

قدمت أوركسترا النور والأمل، فقرة فنية ممتعة للجمهور، حرصت الأوركسترا على بدء فقراتها بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وبعدها عزفت بعض المقطوعات الموسيقية المتنوعة قبل وصول الفريقين لملعب المباراة، منها مقطوعة موسيقية لأغنية فيها حاجة حلوة.

فرقة عمرها 30 عاما

تأسست أوركسترا النور والأمل عام 1981، على يد الراحلة الدكتورة سمحة الخولى، رئيس الأكاديمية المصرية للفنون، وعميد كونسرفاتوار القاهرة للموسيقى سابقًا، لتقديم الموسيقي الكلاسيكية الغربية، إضافة إلى الموسيقي الشرقية المتطورة، وتتكون من الجيل الرابع لعازفات كفيفات من أعضاء الجمعية على الالات الموسيقية الوترية والنحاسية والخشبية والنفخ والايقاع.

تُعد أوركسترا النور والأمل، أول فرقة موسيقية تتضمن عددا من الكفيفات، اللائي تحدين الإعاقة بالفن بين عزف الموسيقى والغناء، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وإشراف نجاة رضوان المدير التنفيذى للأوركسترا، وقدمت العديد من الحفلات حول العالم من قبل، حيث زار الفريق 27 دولة، من بينها 15 دولة عربية، إضافة إلى 5 دول أوروبية و5 آسيوية.

بدأ أوركسترا معهد الموسيقى، بعدد 5 فتيات، وتطور على مدى السنين ليزيد عدد العازفات بالأوركسترا عن 34 عازفة، وتقرأ الفتيات النوتة الموسيقية بطريقة برايل.

بداية الترشيح للمشاركة في القمة

أمال فكرى

قالت أمال فكرى رئيس الأوركسترا: «قام بترشيحنا للمشاركة فى حفل افتتاح المباراة، عمرو أبو خطوة، مدير عمليات قناة أون، وذلك بعد حضوره لأكثر من حفلة للفتيات وأعجب بهن، وقدمت الفتيات العديد من المعزوفات منها السلام الجمهورى، والمصارعون، والرقصة الهندية، أ.خاتشاتوريان، ورقصة السيوف، وأبعاد كنتم، وعمر خيرت فيها حاجة حلوة»، مضيفة: "سعيدة جدا بعزف نجوم وفتيات الأوركسترا، فى مباراة القمة، قبل الحفل المرتقب لهن في الجامعة الأمريكية".

الرئيس السيسي يوجه الشكر لعازفات النور والأمل

سبق للأوركسترا العزف في أهم المحافل الدولية، منها: الحفل المقام باليونيسكو بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان بباريس، إحتفالات اليوم العالمى للموسيقى بمدينة «كوفريه» مسقط رأس مؤسس طريقة «برايل» الشهيرة في تعلم المكفوفين، كذلك أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته، ورئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ورجال الدولة، خلال فعاليات يوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية عام 2018، ووجه الرئيس لهن الشكر، وحصلت الفرقة على عدد كبير من الجوائز منها «درع الجمعية النسائية الأجتماعية الثقافية»، «درع المخيم العربي السادس للمكفوفين» و«درع دولة الإمارات العربية المتحدة».

منهج وطرق الدراسة بالمعهد

تتم الدراسة في معهد الموسيقى التابع لجمعية النور والأمل على ثلاث مراحل، هي الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتشمل الدراسة مواد العزف العملية، والدراسات الموسيقية النظرية المكملة لها، والمقررة بالمعاهد الأكاديمية الموسيقية، وتحصل الفتيات على نوعين من التعليم؛ حيث يدرسن في المدرسة صباحا مواد الدراسة العادية، ثم يدرسن بمعهد الموسيقى في فترة بعد الظهر.

وتشمل الدراسة في المعهد كافة جوانب الموسيقى التطبيقية، و"الهارموني والسولفيج" والتدريب السماعي ويتم تعليم الفتيات الكفيفات في المعهد قراءة "النوت" الموسيقية بطريقة "برايل" وهي اللغة التي يتم من خلالها تحويل لغة الموسيقى من لغة عادية، يراها الشخص إلى إشارات وحركات يلمسها الكفيف، ويتم ترجمة "النوتة" الموسيقية على يد أساتذة متخصصين، حتى يفهمها الكفيف وتسمى هذه العملية "بالسولفيج"، ليحفظها الفتيات بعد ذلك.

يضم المعهد 4 أقسام، هي الأوتار، والآلات الخشبية والآلات النحاسية وآلات الإيقاع، ويتم تدريـب عازفات الأوركسترا في المعهد على الآلات المختلفـة كـ"الفيولينة الأولى والثانية والفيولوالتشيلو والكونترباص"، إضافة إلى تدريبهن على آلات النفـخ المختلفة كـ"الفلوت والأوبوا والفاجوتا الكورنو والطرامبيت والطرمبون" إضافة لآلات الإيقاع.