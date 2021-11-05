عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أوركسترا النور والأمل.. كفيفات خطفن أنظار العالم قبل القمة 123 بين الأهلي والزمالك

صدى البلد

أشعلت فرقة أوركسترا النور والأمل للمكفوفين، الأجواء في ستاد القاهرة الدولي، قبل إنطلاق القمة 123 بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الأهلي بـ5 أهداف مقابل 3 للزمالك.

قدمت أوركسترا النور والأمل، فقرة فنية ممتعة للجمهور، حرصت الأوركسترا على بدء فقراتها بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وبعدها عزفت بعض المقطوعات الموسيقية المتنوعة قبل وصول الفريقين لملعب المباراة، منها مقطوعة موسيقية لأغنية فيها حاجة حلوة.

 

txt

من ذوي الهمم.. أوركسترا النور والأمل تعزف النشيد الوطني قبل انطلاق القمة 123

txt

غدا.. احتفالية غنائية لـ«أوركسترا الحياة» بساقية الصاوي.. صور

 

فرقة عمرها 30 عاما 

تأسست أوركسترا النور والأمل عام 1981، على يد الراحلة الدكتورة سمحة الخولى، رئيس الأكاديمية المصرية للفنون، وعميد كونسرفاتوار القاهرة للموسيقى سابقًا، لتقديم الموسيقي الكلاسيكية الغربية، إضافة إلى الموسيقي الشرقية المتطورة، وتتكون من الجيل الرابع لعازفات كفيفات من أعضاء الجمعية على الالات الموسيقية الوترية والنحاسية والخشبية والنفخ والايقاع.

تُعد أوركسترا النور والأمل، أول فرقة موسيقية تتضمن عددا من الكفيفات، اللائي تحدين الإعاقة بالفن بين عزف الموسيقى والغناء، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وإشراف نجاة رضوان المدير التنفيذى للأوركسترا، وقدمت العديد من الحفلات حول العالم من قبل، حيث زار الفريق 27 دولة، من بينها 15 دولة عربية، إضافة إلى 5 دول أوروبية و5 آسيوية. 

بدأ أوركسترا معهد الموسيقى، بعدد 5 فتيات، وتطور على مدى السنين ليزيد عدد العازفات بالأوركسترا عن 34 عازفة، وتقرأ الفتيات النوتة الموسيقية بطريقة برايل. 

txt

موسيماني عن القمة 123: الأهلى كان أذكى من الزمالك.. وكنت أتمنى زيادة الأهداف

txt

شاهد.. أهداف مباراة الأهلي والزمالك في القمة 123

 

بداية الترشيح للمشاركة في القمة

أمال فكرى

قالت أمال فكرى رئيس الأوركسترا: «قام بترشيحنا للمشاركة فى حفل افتتاح المباراة، عمرو أبو خطوة، مدير عمليات قناة أون، وذلك بعد حضوره لأكثر من حفلة للفتيات وأعجب بهن، وقدمت الفتيات العديد من المعزوفات منها السلام الجمهورى، والمصارعون، والرقصة الهندية، أ.خاتشاتوريان، ورقصة السيوف، وأبعاد كنتم، وعمر خيرت فيها حاجة حلوة»، مضيفة: "سعيدة جدا بعزف نجوم وفتيات الأوركسترا، فى مباراة القمة، قبل الحفل المرتقب لهن في الجامعة الأمريكية".

txt

فرمان من الخطيب.. إلغاء عقوبة الـ 300 ألف جنيه وصرف مكافأة استثنائية للاعبي الأهلي

txt

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على هتافات جمهور الأهلي بعد الخماسية في الزمالك

 

الرئيس السيسي يوجه الشكر لعازفات النور والأمل 

سبق للأوركسترا العزف في أهم المحافل الدولية، منها: الحفل المقام باليونيسكو بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان بباريس، إحتفالات اليوم العالمى للموسيقى بمدينة «كوفريه» مسقط رأس مؤسس طريقة «برايل» الشهيرة في تعلم المكفوفين، كذلك أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته، ورئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ورجال الدولة، خلال فعاليات يوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية عام 2018، ووجه الرئيس لهن الشكر، وحصلت الفرقة على عدد كبير من الجوائز منها «درع الجمعية النسائية الأجتماعية الثقافية»، «درع المخيم العربي السادس للمكفوفين» و«درع دولة الإمارات العربية المتحدة».

 

txt

بعد فوز الأهلي .. القمة 123 تشهد أكبر عدد أهداف على مدار التاريخ بين قطبي الكرة المصرية

txt

هتافات نارية لجماهير الأهلي والزمالك من ملعب القمة 123.. شاهد

 

منهج وطرق الدراسة بالمعهد 

تتم الدراسة في معهد الموسيقى التابع لجمعية النور والأمل على ثلاث مراحل، هي الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتشمل الدراسة مواد العزف العملية، والدراسات الموسيقية النظرية المكملة لها، والمقررة بالمعاهد الأكاديمية الموسيقية، وتحصل الفتيات على نوعين من التعليم؛ حيث يدرسن في المدرسة صباحا مواد الدراسة العادية، ثم يدرسن بمعهد الموسيقى في فترة بعد الظهر.

وتشمل الدراسة في المعهد كافة جوانب الموسيقى التطبيقية، و"الهارموني والسولفيج" والتدريب السماعي ويتم تعليم الفتيات الكفيفات في المعهد قراءة "النوت" الموسيقية بطريقة "برايل" وهي اللغة التي يتم من خلالها تحويل لغة الموسيقى من لغة عادية، يراها الشخص إلى إشارات وحركات يلمسها الكفيف، ويتم ترجمة "النوتة" الموسيقية على يد أساتذة متخصصين، حتى يفهمها الكفيف وتسمى هذه العملية "بالسولفيج"، ليحفظها الفتيات بعد ذلك.

يضم المعهد 4 أقسام، هي الأوتار، والآلات الخشبية والآلات النحاسية وآلات الإيقاع، ويتم تدريـب عازفات الأوركسترا في المعهد على الآلات المختلفـة كـ"الفيولينة الأولى والثانية والفيولوالتشيلو والكونترباص"، إضافة إلى تدريبهن على آلات النفـخ المختلفة كـ"الفلوت والأوبوا والفاجوتا الكورنو والطرامبيت والطرمبون" إضافة لآلات الإيقاع.

أوركسترا النور والأمل كفيفات خطفن أبصار العالم القمة 123 الأهلي والزمالك السلام الوطني جمهورية مصر العربية فيها حاجة حلوة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. حماية المستهلك تحذر التجار بشأن استرجاع السلع.. وإعلامي يفتح النار على محمد رمضان

بقوة 740 حصانا.. ماكلارين 720S GT3X تواصل تألقها|فيديو

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

عبد الحفيظ: الدوري ما زال في بدايته.. والتركيز وراء خماسية الزمالك

أمريكا تتحرك لإجلاء رعاياها من إثيوبيا

بشويش يا كابتن.. عمرو أديب يوجه رسالة مهمة لـ موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

إحالة أوراق أب للمفتى اغتصب نجلته القاصر 3 مرات في المنصورة

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

عمرو أديب: الأهلي حالفه حظ غير عادي بينما الزمالك واجه انهيارا

500 ألف جنيه.. حماية المستهلك يحذر التجار الممتنعين عن استرجاع السلع السليمة

قمة مشتعلة.. الأهلي في المقدمة بفوز قاسٍ على الزمالك 5-3

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

عبد العال: كارتيرون فاشل.. وطارق حامد أسوأ لاعب فى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوركسترا النور والأمل.. كفيفات خطفن أنظار العالم قبل القمة 123 بين الأهلي والزمالك

الشعراوي أعاده للفن.. كيف نجا حسن عابدين من الأسر والحكم بالإعدام في فلسطين؟

نوستالجيا .. المخروطة|بتتاكل حلوة وحادقة ومالهاش مثيل في العالم

هزار بايخ قلب بجد.. هل انسحبت المذيعة فرح علي من «ستوديو القمة» على الهواء مباشرة؟

فيديو

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

تصرّف لافت بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة 123 .. فيديو

القمة 123.. وصول حافلة الأهلي استاد القاهرة لمواجهة الزمالك .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ