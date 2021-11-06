عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقتل طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

صدى البلد

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الاحتلال الإسرائيلي، في أثناء صدامات، خلال تظاهرة شمالي الضفة الغربية المحتلّة.

 

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الفتى: محمد دعدس، الذي يبلغ من العمر 13 عاما، أُصيب برصاص القوات الإسرائيلية، في بطنه، ببلدة دير الحطب، قرب نابلس، مضيفةً أنه أُدخل إلى المستشفى وقلبه متوقف، ولم يكن بالإمكان إنقاذه.

 

وقال الجيش الإسرائيلي إن ما حصل قيد التدقيق، مضيفا: "تم التحريض على أعمال شغب على طريق مجاور لألون موريه"، وردَّت القوات "بوسائل لمكافحة الشغب والذخيرة الحية" على الأشخاص الذين "رشقوا الجنود بالحجارة".

 

تقام العديد من التظاهرات في الضفة الغربية أيام الجمعة

وتقام العديد من التظاهرات في الضفة الغربية أيام الجمعة للاحتجاج على توسيع المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية. وتتخلل هذه التظاهرات أحيانا مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ العام 1967.

 

وزارة الصحة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي الجيش الإسرائيلي فلسطين

ترشيحاتنا

أحمد عبدالقادر عن عدم ظهوره فى قمة الأهلي والزمالك : أمر فني بحت

سائق دليفري ينقذ كلب عالق في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

10 مهام حيوية.. تعرف علي آلية عمل هيئة سلامة الغذاء وفقا للقانون

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

حبي الناجح .. خيرية هشام تحتفل بعيد ميلاد زوجها خالد سليم

لمناقشة توترات العلاقات.. اجتماعات مرتقبة بين أمريكا وروسيا خلال أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

إحالة أوراق أب للمفتى اغتصب نجلته القاصر 3 مرات في المنصورة

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

بعد خسارة القمة أمام الأهلي .. كارتيرون يغادر القاهرة والزمالك راحة 6 أيام

بالشماريخ.. محمد صلاح يثير الجدل بصورة غريبة بعد خماسية الأهلي على الزمالك

بلاش تحفيل.. تعليق ناري من إبنة الخطيب بعد خماسية الأهلى فى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء جلوسه على المرحاض.. ثعبان كوبرا يعض رجلا والسم يأكل أعضاءه

فنانة كويتية تصف الملياردير بيل جيتس بـ "النبي" وتطلب يده للزواج |شاهد

أوركسترا النور والأمل.. كفيفات خطفن أنظار العالم قبل القمة 123 بين الأهلي والزمالك

الشعراوي أعاده للفن.. كيف نجا حسن عابدين من الأسر والحكم بالإعدام في فلسطين؟

فيديو

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ