مقتل طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الاحتلال الإسرائيلي، في أثناء صدامات، خلال تظاهرة شمالي الضفة الغربية المحتلّة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الفتى: محمد دعدس، الذي يبلغ من العمر 13 عاما، أُصيب برصاص القوات الإسرائيلية، في بطنه، ببلدة دير الحطب، قرب نابلس، مضيفةً أنه أُدخل إلى المستشفى وقلبه متوقف، ولم يكن بالإمكان إنقاذه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ما حصل قيد التدقيق، مضيفا: "تم التحريض على أعمال شغب على طريق مجاور لألون موريه"، وردَّت القوات "بوسائل لمكافحة الشغب والذخيرة الحية" على الأشخاص الذين "رشقوا الجنود بالحجارة".

تقام العديد من التظاهرات في الضفة الغربية أيام الجمعة

وتقام العديد من التظاهرات في الضفة الغربية أيام الجمعة للاحتجاج على توسيع المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية. وتتخلل هذه التظاهرات أحيانا مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ العام 1967.