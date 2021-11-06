سجل هدفين.. على معلول يهدى الفوز على الزمالك إلى زوجته ونجليه

أهدى التونسي علي معلول نجم النادى الأهلي الفوز على فريق الزمالك بخماسية إلى جماهير النادى الأهلي وزوجته التي توقعت تسجيله أهدافًا في مباراة ‏القمة رقم 123.

كان التونسي على معلول أحرز هدفين فى مرمى محمد أبوجبل حارس مرمى فريق الزمالك من ركلتي جزاء فى المباراة التى جمعت بنيهما فى إطار الجولة الثالثة ببطولة الدورى الممتاز.

كما أهدى على معلول الفوز إلى نجله وابنته معربا عن أمنياته أن تستمر انتصارات الفريق ‏لإسعاد جماهير النادي الأحمر موجها التهنئة لجماهير الأهلي واللاعبين بعد الفوز ‏الكبير الذي حققه الفريق أمس الجمعة على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال على معلول في تصريحات تليفزيونية: قدمنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك وأظهرنا شخصية لاعبي الأهلي من خلال ‏الفوز الكبير والأداء القوي.‏

وأضاف على معلول : مباراة الزمالك ديربي وأمام فريق مميز، ولكن شخصية النادي ‏الأهلي كانت حاضرة وحققنا فوزًا كبيرًا يساعدنا على التركيز فيما هو قادم من المباريات من ‏أجل استكمال مشوار استعادة اللقب».‏

وأكد اللاعب التونسي أن جميع اللاعبين عقدوا العزم منذ بداية الموسم لعودة الدوري ‏لمكانه الطبيعي، بعد أن خسره الفريق الموسم الماضي، وأن الفوزعلى الزمالك بخماسية قام بعودة الثقة مرة أخرى من قبل الجمهور عقب خسارة بطولتين الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى وكأس السوبر المحلى.‏

راحة للأهلي

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

وتسيد الأهلي مباراة القمة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ‏ثلاثة أهداف. حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف علي ‏معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في ‏الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم ‏خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. في حين سجل ثلاثية الزمالك ‏مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف ‏الثالث.‏

بهذه النتيجة يحصد الأهلي ثلاث نقاط مهمة ويرفع رصيده للنقطة 9 من ثلاث مباريات ‏بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: واجهنا الزمالك على ملعبه اليوم وحققنا نتيجة جيدة، ‏وجميع لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية، وكان فريقنا هو الأفضل على المستوى الفني ‏والخططي.‏

وأضاف المدير الفني: واجهنا الزمالك بنفس أسلوب وطريقة لعب مباراة الإسماعيلي الأولى ‏في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة في الشوط الأول وهدفين في ‏الشوط الثاني، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق أهدافًا أكثر خلال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم ولن تحصل على كل شيء