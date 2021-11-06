بلاش تحفيل.. تعليق ناري من إبنة الخطيب بعد خماسية الأهلى فى الزمالك

علقت ابنة رئيس النادي الأهلى محمود الخطيب عبر حسابها الرسمي الفيس بوك بعد فوز نادي الأهلى على الزمالك بنتيجة 5-3، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



وكتبت نورمحمود الخطيب : ايه يا جماعة ده فين الروح الرياضية بلاش تحفيل وكل واحد يقول لصاحبه الزملكاوي هارد لك خمس مرات.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة ٥-٣، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتسيد الأهلي المباراة بأمواج هجومية متتالية وقدم أداءً رائعًا، أثمر عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بتوقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وعلي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز للنقطة 9 من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.