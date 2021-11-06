لسة بدري.. تعليق خالد الغندور بعد فوز الأهلي بخماسية ضد الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور علي الفوز الذي حققه فريق الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

و كتب خالد الغندور عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : من حق جمهور الاهلي يفرح و يحتفل بالفوز و من حقنا نزعل من النتيجة و الاداء و لكن نتعلم و ننظر للأمام لسه بدري.

يذكر ان كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة إحتفال محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بفوز الأهلي على غريمه التقليدي نادى الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري الممتاز.

كان الدولي المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي نشر فيديو احتفالات بألعاب نارية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام” ثم شارك محمد صلاح متابعيه بصورة غريبة حيث ظهر وهو يخرج لسانه ، "، دون أي تعليق، ليترك الجمهور في حيرة دون علم السبب.

قال خالد الغندور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": طبعا لو متابع هتعرف ان هناك احتفالية في انجلترا يوم ٥ نوفمبر اسمها bonfire night وكلها العاب نارية و ممكن بكل سهولة تخش علي جوجل و انت تعرف الثقافة مهمة برده وصلاح بيحتفل مع الانجليز ومنزل العاب نارية مثل كل الانجليز مش عشان مباراة الزمالك والأهلي.



يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

وتسيد الأهلي مباراة القمة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ‏ثلاثة أهداف. حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف علي ‏معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في ‏الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم ‏خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. في حين سجل ثلاثية الزمالك ‏مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف ‏الثالث.‏

بهذه النتيجة يحصد الأهلي ثلاث نقاط مهمة ويرفع رصيده للنقطة 9 من ثلاث مباريات ‏بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: واجهنا الزمالك على ملعبه اليوم وحققنا نتيجة جيدة، ‏وجميع لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية، وكان فريقنا هو الأفضل على المستوى الفني ‏والخططي.‏

وأضاف المدير الفني: واجهنا الزمالك بنفس أسلوب وطريقة لعب مباراة الإسماعيلي الأولى ‏في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة في الشوط الأول وهدفين في ‏الشوط الثاني، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق أهدافًا أكثر خلال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم ولن تحصل على كل شيء.