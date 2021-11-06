أحلى من الجاهز .. طريقة عمل باتيه في المنزل

باتيه من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات و الأسواق نظرا لمذاقه الشهي.
فقدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل باتيه بحشوات متنوعة في المنزل.
مقادير باتيه
لعمل باتيه
3 كوب دقيق
نصف ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة سكر
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة كبيرة لبن بودرة بيضة
1 ملعقة صغيرة خل
1 كوب لبن دافئ
2 ملعقة كبيره
زبدة لينه
الحشوة
شكولاتة او مربى
جبنة بيضا
زيتون
فلفل الوان
لحمة معصجة
طريقة تحضير باتيه
خطوات عمل باتيه
- نغطى العجين و نتركه لمدة ساعة.
-نفرد كل مربع ونضع بداخله الحشو.
- ونلفها رول ونضعها في صينية مدهونة زيت أو سمنة
- ندهنها ببيضة مضروبة مع ملعقة صغيرة خل ونرش سمسم أو حبة البركة.
- ندخلها فرن ساخن حتى تأخذ لون ذهبى .
- نقسم العجينة كرات صغيرة ونفرد كل كرة على قليل من الدقيق .
- ندهنها زبدة ذائبة ونطبقها عدة طبقات وندهن كل طبقة على شكل المربع.
- يمكن وضع حشو جبن أو لحم أو خضراوات أو حلو شوكولاتة أو مربى.