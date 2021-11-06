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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل باتيه في المنزل

طريقة عمل باتيه
طريقة عمل باتيه

باتيه من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات و الأسواق نظرا لمذاقه الشهي.

 

فقدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل باتيه بحشوات متنوعة في المنزل.

 

مقادير باتيه


لعمل باتيه

3 كوب دقيق

 نصف ملعقة صغيرة ملح 

2 ملعقة صغيرة سكر

 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية 

1 ملعقة كبيرة لبن بودرة بيضة 

1 ملعقة صغيرة خل 

1 كوب لبن دافئ 

2 ملعقة كبيره 

زبدة  لينه

 

الحشوة

شكولاتة او مربى 

جبنة بيضا 

زيتون

 فلفل الوان

 لحمة معصجة 


طريقة تحضير باتيه


خطوات عمل باتيه

- نغطى العجين و نتركه لمدة ساعة.

-نفرد كل مربع ونضع بداخله الحشو.

- ونلفها رول ونضعها في صينية مدهونة زيت أو سمنة

- ندهنها ببيضة مضروبة مع ملعقة صغيرة خل ونرش سمسم أو حبة البركة.

- ندخلها فرن ساخن حتى تأخذ لون ذهبى .

- نقسم العجينة كرات صغيرة ونفرد كل كرة على قليل من الدقيق .

- ندهنها زبدة ذائبة ونطبقها عدة طبقات وندهن كل طبقة على شكل المربع.

- يمكن وضع حشو جبن أو لحم أو خضراوات أو حلو شوكولاتة أو مربى.

 

باتيه طريقة عمل باتيه مقادير باتيه طريقة تحضير باتيه الشيف شربينى

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