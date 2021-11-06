أحلى من الجاهز .. طريقة عمل باتيه في المنزل

باتيه من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات و الأسواق نظرا لمذاقه الشهي.

فقدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل باتيه بحشوات متنوعة في المنزل.

مقادير باتيه



لعمل باتيه

3 كوب دقيق

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة لبن بودرة بيضة

1 ملعقة صغيرة خل

1 كوب لبن دافئ

2 ملعقة كبيره

زبدة لينه

الحشوة

شكولاتة او مربى

جبنة بيضا

زيتون

فلفل الوان

لحمة معصجة



طريقة تحضير باتيه



خطوات عمل باتيه

- نغطى العجين و نتركه لمدة ساعة.

-نفرد كل مربع ونضع بداخله الحشو.

- ونلفها رول ونضعها في صينية مدهونة زيت أو سمنة

- ندهنها ببيضة مضروبة مع ملعقة صغيرة خل ونرش سمسم أو حبة البركة.

- ندخلها فرن ساخن حتى تأخذ لون ذهبى .

- نقسم العجينة كرات صغيرة ونفرد كل كرة على قليل من الدقيق .

- ندهنها زبدة ذائبة ونطبقها عدة طبقات وندهن كل طبقة على شكل المربع.

- يمكن وضع حشو جبن أو لحم أو خضراوات أو حلو شوكولاتة أو مربى.