للأطفال... طريقة عمل بانيه قوس قزح... فيديو

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل باتيه قوس قزح ​بمذاق لا يقاوم وشهي وسريع.

مقادير ​باتيه قوس قزح ​:

2 و نصف كوب دقيق

نصف كوب زيت

ربع كوب زبدة

1 و نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب لبن

نصف ملعقة لون طعام

تركواز نصف ملعقة لون طعام

روز شوكولاتة مجروشة

للحشو:

الوجه:

بيضة

ملعقة صغيرة خل

رشة سمسم محمص



طريقة تحضير ​باتيه قوس قزح ​:

* في العجانة​تخلط الخميرة مع اللبن ثم يضاف الزيت ويخلط جيدا

* تضاف الزبدة ثم يضاف الدقيق والملح وتعجن جيدا

* تخلط المكونات جيدا ثم تقسم العجينة إلى نصفين

* ثم يلون الجزء الأول بالبينك حسب الرغبة

* ثم يلون الجزر الآخر باللون التريكواز حسب الرغبة

* ثم تترك العجينة وتغطى وتترك حتى تختمر لمدة ساعة إلا ربع

* ثم تفرد العجينة البينك وتوضع عليها العجينة التريكواز أو العكس حسب الرغبة

* وتفرد العجينتين معا وتترك حتى ترتاح لمدة 10 دقائق

* ثم تقسم العجينة إلى اجزاء ثم تحشى بالشوكولاتة المبشورة

* ثم تلف العجينة على شكل رول

* ثم ترص في صينية الفرن

* في بولة تخلط البيضة مع الخل أو الفانيلا

* ثم يدهن الوجه بالبيض ثم يضاف السمسم على الوجه

* ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

