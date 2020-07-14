AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للأطفال... طريقة عمل بانيه قوس قزح... فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:03 ص
طريقة عمل بانية قوس
طريقة عمل بانية قوس قزح
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل باتيه قوس قزح ​بمذاق لا يقاوم وشهي وسريع.

مقادير ​باتيه قوس قزح ​:

2 و نصف كوب دقيق
نصف كوب زيت
ربع كوب زبدة
1 و نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب لبن
نصف ملعقة لون طعام
تركواز نصف ملعقة لون طعام
روز شوكولاتة مجروشة

  للحشو:

الوجه:
بيضة
ملعقة صغيرة خل
رشة سمسم محمص

طريقة تحضير ​باتيه قوس قزح ​:

* في العجانة​تخلط الخميرة مع اللبن ثم يضاف الزيت ويخلط جيدا

* تضاف الزبدة ثم يضاف الدقيق والملح وتعجن جيدا

* تخلط المكونات جيدا ثم تقسم العجينة إلى نصفين

* ثم يلون الجزء الأول بالبينك حسب الرغبة

* ثم يلون الجزر الآخر باللون التريكواز حسب الرغبة

* ثم تترك العجينة وتغطى وتترك حتى تختمر لمدة ساعة إلا ربع

* ثم تفرد العجينة البينك وتوضع عليها العجينة التريكواز أو العكس حسب الرغبة

* وتفرد العجينتين معا وتترك حتى ترتاح لمدة 10 دقائق

* ثم تقسم العجينة إلى اجزاء ثم تحشى بالشوكولاتة المبشورة

* ثم تلف العجينة على شكل رول

* ثم ترص في صينية الفرن

* في بولة تخلط البيضة مع الخل أو الفانيلا

* ثم يدهن الوجه بالبيض ثم يضاف السمسم على الوجه

* ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سحورك عندنا بيتزا وخبز ملفوف باللانشون ..فيديو

طريقة عمل دونتس مقلية فى المنزل.. فيديو

طريقة عمل كوكيز البراونيز .. فيديو

للفطار.. قدمي طريقة عمل خلية النحل بحشو الشوكولاتة

ترشيحاتنا

سامح شكري: الجيش الوطني الليبي سيتصدى للاحتلال التركي

مشهد مرعب .. بلطجية يهاجمون سائق سيارة ويطعنونه بعنف وسط الشارع .. فيديو

اتجوزت واحد فضحني.. هدى: زوجي نشر صوري عارية.. وأهله طلبوا "شيك" بـ200 ألف علشان أطلّق

سوي لايف كامل.. إعلامية كويتية تهاجم محمد رمضان بعدما قبّل زوجته

هل أحصل على ثواب الصدقة حال ادعاء شخص الفقر؟ أمين الفتوى يجيب

ميدو: الخطيب يجب أن يجتمع مع مرتضى منصور كما فعل مع تركي آل الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا

هاف ستومك.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها