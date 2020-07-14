للأطفال... طريقة عمل بانيه قوس قزح... فيديو

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل باتيه قوس قزح بمذاق لا يقاوم وشهي وسريع.
مقادير باتيه قوس قزح :
2 و نصف كوب دقيق
نصف كوب زيت
ربع كوب زبدة
1 و نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب لبن
نصف ملعقة لون طعام
تركواز نصف ملعقة لون طعام
روز شوكولاتة مجروشة
للحشو:
الوجه:
بيضة
ملعقة صغيرة خل
رشة سمسم محمص
طريقة تحضير باتيه قوس قزح :
* في العجانةتخلط الخميرة مع اللبن ثم يضاف الزيت ويخلط جيدا
* تضاف الزبدة ثم يضاف الدقيق والملح وتعجن جيدا
* تخلط المكونات جيدا ثم تقسم العجينة إلى نصفين
* ثم يلون الجزء الأول بالبينك حسب الرغبة
* ثم يلون الجزر الآخر باللون التريكواز حسب الرغبة
* ثم تترك العجينة وتغطى وتترك حتى تختمر لمدة ساعة إلا ربع
* ثم تفرد العجينة البينك وتوضع عليها العجينة التريكواز أو العكس حسب الرغبة
* وتفرد العجينتين معا وتترك حتى ترتاح لمدة 10 دقائق
* ثم تقسم العجينة إلى اجزاء ثم تحشى بالشوكولاتة المبشورة
* ثم تلف العجينة على شكل رول
* ثم ترص في صينية الفرن
* في بولة تخلط البيضة مع الخل أو الفانيلا
* ثم يدهن الوجه بالبيض ثم يضاف السمسم على الوجه
* ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم