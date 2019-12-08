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مرأة

هيحبوها الأطفال.. طريقة عمل كب كيك قوس قزح

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:32 م
صدى البلد
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نهى هجرس
تعد الحلويات بالنسبة للأطفال من الوجبات الرسمية خلال النهار، كما أنهم يفضلون تناول الحلويات التى تتناسب مع سنهم، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل كب كيك قوس قزح للأطفال على طريقة الشيف زينب مصطفى.

طريقة كب كيك قوس قزح

المكونات:-
- 4 بيضات
- ألوان طعام صحية
- 125 جرام سكر
- 250 جرام دقيق
- 8 جرامات بيكنج بودر
- 80 مل لبن

- التزيين:-
- كريم شانتي
- مارشميلو أبيض
حلويات ملونة
- سبرنكلز

طريقة تحضير كب كيك قوس قزح:-

- يخلط البيض والسكر مع الدقيق والبيكنج بودر واللبن

- يمكن إضافة الفانيليا

- يقلب كل الخليط

- يقسم الخليط ويلون كل جزء بلون

- يصب الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك

- توضع في الفرن حتى تمام النضج

- يزين الوجه بالكريم شانتي والحلويات الملونة والسبرنكلز والمارشميلو
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