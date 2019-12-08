هيحبوها الأطفال.. طريقة عمل كب كيك قوس قزح

طريقة كب كيك قوس قزح

- 80 مل لبن





تعد الحلويات بالنسبة للأطفال من الوجبات الرسمية خلال النهار، كما أنهم يفضلون تناول الحلويات التى تتناسب مع سنهم، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل كب كيك قوس قزح للأطفال على طريقة الشيف زينب مصطفى.المكونات:-- 4 بيضات- ألوان طعام صحية- 125 جرام سكر- 250 جرام دقيق- 8 جرامات بيكنج بودر- التزيين:-- كريم شانتي- مارشميلو أبيضحلويات ملونة- سبرنكلزطريقة تحضير كب كيك قوس قزح:-- يخلط البيض والسكر مع الدقيق والبيكنج بودر واللبن- يمكن إضافة الفانيليا- يقلب كل الخليط- يقسم الخليط ويلون كل جزء بلون- يصب الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك- توضع في الفرن حتى تمام النضج- يزين الوجه بالكريم شانتي والحلويات الملونة والسبرنكلز والمارشميلو