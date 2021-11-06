عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة تسجل 839 مليون دولار خلال 9 أشهر 2021

صدى البلد

سجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة نحو 839 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2021، في مقابل 2.481 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع  66%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل أموال الغد على نسخة منه، انخفاض صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال سبتمبر الماضي لتسجل 89 مليون دولار في مقابل 269 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

وصدرت مصر ذهب و حلي واحجار كريمة لنحو 32 دولة منهم 9 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي شملت كلا من(تونس-زامبيا روديسيا الشمالية-هولندا-شيلي-غيانا الفرنسية-العراق- النيجير-اتحاد ماليزيا ملايو سابقا-الصين الشعبية)

واستحوذت 4 دول على 99.5% من إجمالي صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال 9 شهور من العام الجاري، يأتي على رأسها “كندا” مستحوذة على 52.4 % من اجمالي الصادرات بماقيمته 440 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية”الإمارات العربية المتحدة” بنحو 34.5% بما قيمته 290 مليون دولار.

وحلت في المرتبة الثالثة “أستراليا” بنحو 12.2 % بما قيمته 103 ملايين دولار، يليها “لبنان” المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري بما قيمته 2 مليون دولار ، تلاها”تركيا” بنحو1.485 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة  إلى إسبانيا”ا لتسجل 822 ألف دولار مقابل 4 آلاف دولار، و إلى “ألمانيا الاتحادية” لتسجل ما قيمته 628 ألف دولار مقابل 73 ألف  دولار.

واحتلت “إيطاليا” المرتبة الثامنة من حيث الدول المستورد للحلي المصري مسجلة ما قيمته 243 ألف دولار مقابل 94 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت155%.

صادرات مصر الأحجار الكريمة المجلس التصديري لمواد البناء صادرات الذهب صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة الدول المستوردة صادرات مصر من الذهب

ترشيحاتنا

البحث عن حلول جديدة لمشاكل التعليم|الزناتي: المعلمون مسؤولون عن صياغة الشخصية المصرية

الدين للديان والأرض للإنسان.. إنجازات بيت العائلة المصرية لنشر الوحدة الوطنية

صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة تسجل 839 مليون دولار خلال 9 أشهر 2021

مواصفات وأسعار فورد إسكيب موديل 2021 في الكويت

دون الحاجة إلى اتصال هاتف ذكي بالإنترنت.. واتس آب يطرح ميزة جديدة طال انتظارها

أفضل نادي في العالم.. تشافي: تدريب برشلونة التحدي الأكبر في مسيرتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

ضحية طائرة منكوبة.. مصرع المطربة البرازيلية ماريليا مندونسا عن عمر 26 عامًا

تراشق بالكلام بين إبراهيم سعيد وإيمان للدفاع عن زوجها لاعب الزمالك

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة بدر بانون وأيمن أشرف

مكافأة ضخمة.. الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الفوز التاريخي على الزمالك

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تفتح قلبها لـ منى الشاذلي .. لماذا كرهت منة شلبي؟.. وتعترف : عانيت من الكيد بالوسط الفني

بسبب مزاحه الثقيل.. شاهد لحظة هجوم أسد على سائح داخل سيارة |فيديو

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

سائق دليفري ينقذ كلبا عالقا في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

فيديو

شاكوش عدوي.. ريهام سعيد رفضت التنازل لـ حسن شاكوش

لم تكشف وجهها.. تسمم الفنانة مايا دياب

ليس لإطعام الحيوانات.. ضبط لحوم حمير داخل مزرعة كلاب

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ