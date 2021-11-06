صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة تسجل 839 مليون دولار خلال 9 أشهر 2021

سجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة نحو 839 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2021، في مقابل 2.481 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع 66%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل أموال الغد على نسخة منه، انخفاض صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال سبتمبر الماضي لتسجل 89 مليون دولار في مقابل 269 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

وصدرت مصر ذهب و حلي واحجار كريمة لنحو 32 دولة منهم 9 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي شملت كلا من(تونس-زامبيا روديسيا الشمالية-هولندا-شيلي-غيانا الفرنسية-العراق- النيجير-اتحاد ماليزيا ملايو سابقا-الصين الشعبية)



واستحوذت 4 دول على 99.5% من إجمالي صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال 9 شهور من العام الجاري، يأتي على رأسها “كندا” مستحوذة على 52.4 % من اجمالي الصادرات بماقيمته 440 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية”الإمارات العربية المتحدة” بنحو 34.5% بما قيمته 290 مليون دولار.

وحلت في المرتبة الثالثة “أستراليا” بنحو 12.2 % بما قيمته 103 ملايين دولار، يليها “لبنان” المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري بما قيمته 2 مليون دولار ، تلاها”تركيا” بنحو1.485 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة إلى إسبانيا”ا لتسجل 822 ألف دولار مقابل 4 آلاف دولار، و إلى “ألمانيا الاتحادية” لتسجل ما قيمته 628 ألف دولار مقابل 73 ألف دولار.

واحتلت “إيطاليا” المرتبة الثامنة من حيث الدول المستورد للحلي المصري مسجلة ما قيمته 243 ألف دولار مقابل 94 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت155%.