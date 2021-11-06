الاثنين المقبل.. اجتماع لمتابعة تنفيذ منظومة الكتاب الإلكتروني بجامعة سوهاج

صرح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، انه في اطار متابعة الاجراءات المتخذة للتحول الرقمى فى العملية التعليمية بالجامعة والمتمثلة فى تنفيذ منظومة الكتاب الإلكتروني وكذلك الاختبارات الإلكترونيه خلال العام الجامعي 2021/ 2022.

وتقرر عقد اجتماع يوم الإثنين الموافق ٨ نوفمبر الجاري، لمتابعة آليات مراحل التنفيذ، والوقوف على نسب التنفيذ حتى تاريخه، والاستعداد لإطلاق اول اختبار الكترونى من على المنصة، وذلك بمركز المؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

يحضر الاجتماع عمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب، ومديري إدارات شئون الطلاب، ومدير مركز القياس والتقويم، ومدير مركز الخدمات الاليكترونية.

ومدير مشروع M.I.S. ومسئول شركة الانظمه الالكترونية الموردة للمنصة المستخدمة، ومسئولي وحدات الخدمات الإلكترونية (I.T. Units) بكليات الجامعة.