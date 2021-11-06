لتدمير شيطان بداخلها.. ابن يقتل أمه ويمزق أشلاءها ويحفظها في الثلاجة

قُتلت أم وقطعت إلى أشلاء على يد ابنها المريض عقليًا بعد أن فشلت في محاولتها لتهدئته، حيث دخل الأبن في حالة من الهياج الشديد ونفذ جريمة شنيعة للغاية في حق أمه بداعي التغلب على شيطان داخل والدته.

انتهت حياة الأم والتي تدعى "ويسلاوا" 59 عامًا ، على يد ابنها "إرنست جروسا"41 عامًا، حيث طعنها بساطور أثناء نوبة اضطراب ثنائي القطب.

قام "جروسا" بتقطيع أمه إلى 11 قطعة قبل لف أجزاء الجسم بـ بلاستيك، لتخزينها في الثلاجة والخزانة في شقتهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وجدوا "جروسا" يلوح بمضرب وساطور اللحم في يديه، ثم عرض لضباط الشرطة رأس أمه المقطوع وشرع في فكها.

لم يكن لدى "جروسا" أي إدانات سابقة ، لكنه أخبر طبيبًا نفسيًا أنه كان يتبع أمرًا من الله لتدمير الشيطان داخل والدته، فقد كان يعتقد أنه "يسوع المسيح" وأنه سيكون لديه القدرة على إعادة والدته إلى الحياة إذا قطع أوصالها، فقد اعتقد جروسا أنه إذا سكب الماء المقدس والدم على أجزاء جسدها ، فسوف تقوم.

وجدت هيئة محلفين في Cambridge Crown Court أن جروسا غير مذنب بارتكاب جريمة قتل بسبب الجنون.

ومع ذلك ، ذكر القاضي كيف تجاهلت السلطات مرارًا وتكرارًا مناشدات الأم لمساعدة ابنها بعد أن ساءت صحته العقلية كثيرًا في يناير .